太魯閣號事故　近7成民眾要林佳龍下台

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在初步瞭解現場狀況後，有28.97%的民眾認為，這起事故最大肇事原因是承攬廠商監督未落實，工程車未拉起手煞車從邊坡滑落。26.46%的民眾認為，台鐵對工地管理有疏失，應設圍籬卻未設。也有12.19%的民眾認為，工程進度延宕，應在年前完成卻拖到清明還在施工。至於認為這些原因都是導致這場悲劇發生，也有31.9%。不過在此要特別強調的是，迄今為止，整起事故的發生原因，運安會還在調查。
3日，花蓮地檢署聲請羈押義祥工業社負責人，也是工程車司機的李義祥，花蓮地院裁定以新台幣50萬元交保，並限制出境、出海8個月。對此，有15.53%的民眾表示可以接受。但有高達80.91%的民眾對這樣的處置並不滿意，認為司法機關應該採取更斷然的措施。不過，顯然花蓮地檢署的檢察官想法與大多數國人相同，4日旋即提出抗告，台灣高等法院花蓮分院撤銷原裁定發回重裁，4日晚間花蓮地院法官認為李義祥犯罪嫌疑重大，裁定羈押。
事發後，交通部長林佳龍表示已向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌表示願負起政治責任，表達辭職之意。對此，有69.82%的民眾認為，發生如此重大的事故，首長有監督疏失之責，林佳龍當然該為此事下台。但也有24.98%的民眾認為，這次的事故是意外，林佳龍不可能預見意外，要他下台沒什麼道理。
另外，這次意外事故之所以傷亡慘重，有一種說法是由於東部幹線一票難求，因此太魯閣號才在立委的質詢及壓力下開放出售站票。受訪的民眾中有52.56%認為，太魯閣號的行車速度高達時速120公里以上，開放站票是對民眾安全的一種不負責。但也有44.94%的民眾認為，這起事件是意外，應與出售站票無關。
隨著運安會於6日公布了更多事發當天的細節，這起事故發生與李義祥及其擔任負責人的公司愈見密切，花蓮地院也於6日查封了李義祥、義祥工業社及東新營造的財產，再加上運安會正在調查事發原因，希望能夠早日將事發原因調查完成，以慰事故的傷者、罹難者及其家屬。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4,148人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。