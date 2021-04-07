曼谷疫情拉警報　交通部長確診多名內閣成員隔離

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不過，泰國政府4日宣布新增71起在曼谷及周邊多個府娛樂場所的確診案例，讓曼谷疫情拉起警報。
曼谷市政府因此宣布從6日開始到19日，關閉曼谷孔堤（Klong Toey）、瓦他那（Watthana）及邦開（Bang Khae）3個區域的娛樂場所，如酒吧和夜店等，共有196個店家受影響。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國交通部長薩薩楊（Saksayam Chidchob）昨天到醫院檢測武漢肺炎，結果是陰性，但他今天早上出現高燒，再度到醫院就診，篩檢後確認是感染武漢肺炎。薩薩楊懷疑可能是因為他辦公室一名官員曾經到過曼谷通羅區（Thonglor）的夜店。
薩薩楊3月16日接種第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，原定今天接種第2劑，卻在接種前夕確診。
泰國多名內閣成員包括副總理威薩努（WissanuKrea-ngam）、公共衛生部長阿努廷（AnutinCharnvirakul）、觀光暨體育部長皮帕（PhiphatRatchakitprakarn）、農業部長查朗猜（ChalermchaiSri-on）及教育部長特里努（Trinuch Thienthong）皆因此接受14天隔離。
薩薩楊6日晚間曾參加隸屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）一場週年活動，因此泰自豪黨61名國會議員也必須進入隔離。
總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在今天的內閣會議後表示，會避免全國性的封鎖措施。下週就是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）連假，帕拉育呼籲民眾要對自己的行為負責任。
泰國今天宣布新增334起確診病例，其中有216個在曼谷，累計至今共有2萬9905起確診病例。（編輯：陳惠珍）1100407