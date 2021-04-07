鳳梨捐款太魯閣號10萬被嫌少　感嘆：鼠薯還沒賺那麼多

台鐵408次太魯閣號在清明連假發生嚴重意外，造成50人死亡，200人以上輕重傷，不少藝人或網紅、民眾紛紛捐款，希望能盡一份心力，館長、486先生等人捐出200萬以上金額，其中網紅鳳梨捐出10萬，本來是一份愛心卻遭網友拿來比較，認為他捐太少，對此鳳梨特地發文回應。





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▲鳳梨（吳泓逸）與朋友共同捐款給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）

× ▲鳳梨（吳泓逸）與朋友共同捐款給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）

▲鳳梨（吳泓逸）捐款太魯閣號被嫌太少。（圖／鳳梨IG）

× ▲鳳梨（吳泓逸）捐款太魯閣號被嫌太少。（圖／鳳梨IG）

▲鳳梨（吳泓逸）與朋友合力捐款給「76行者遺體美容修復團隊」專款專用。（圖／鳳梨IG）

× ▲鳳梨（吳泓逸）與朋友合力捐款給「76行者遺體美容修復團隊」專款專用。（圖／鳳梨IG）

▲▼魚乾貼出捐款證明，希望能拋磚引玉。（圖／魚乾IG）

× ▲▼魚乾貼出捐款證明，希望能拋磚引玉。（圖／魚乾IG）