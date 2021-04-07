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鳳梨捐款太魯閣號10萬被嫌少　感嘆：鼠薯還沒賺那麼多

記者李薇/綜合報導

2021-04-07 16:45:18

▲鳳梨捐款10萬給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨捐款10萬給太魯閣號事故。（圖／鳳梨IG）

台鐵408次太魯閣號在清明連假發生嚴重意外，造成50人死亡，200人以上輕重傷，不少藝人或網紅、民眾紛紛捐款，希望能盡一份心力，館長、486先生等人捐出200萬以上金額，其中網紅鳳梨捐出10萬，本來是一份愛心卻遭網友拿來比較，認為他捐太少，對此鳳梨特地發文回應。

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▲鳳梨與朋友共同捐款給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（吳泓逸）與朋友共同捐款給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）
6日凌晨鳳梨特地在社群網站上發文透露，有網友詢聞：「鼠薯，為什麼你捐那麼少？人家館長、486先生都捐兩百萬以上，為什麼鼠薯捐這麼少？」，他感嘆地回應：「孩子....鼠薯還沒賺那麼多....等我發達了會多捐一點的....」更幽默留言「拎北要努力斂財了....」但有不少網友留言力挺鳳梨：「有心最重要，鼠薯我們都挺你，謝謝你的捐助」、「善心捐款不是拿來比較的，鼠薯做自己最帥。」

▲鳳梨（吳泓逸）捐款太魯閣號被嫌太少。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（吳泓逸）捐款太魯閣號被嫌太少。（圖／鳳梨IG）
事實上，鳳梨在太魯閣號發生事故隔天，就透露自己已聯絡簡老闆與刀老闆，三人各捐出10萬，共計30萬，給義務幫忙修復罹難者遺體的「76行者遺體美容修復團隊」專款專用，希望盡自己一份棉薄之力。

▲鳳梨（吳泓逸）與朋友合力捐款給「76行者遺體美容修復團隊」專款專用。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（吳泓逸）與朋友合力捐款給「76行者遺體美容修復團隊」專款專用。（圖／鳳梨IG）
在YouTube擁有百萬訂閱的魚乾，4日也在IG貼出自己捐款太魯閣號的證明，希望能透過發文拋磚引玉，本來是一項善舉卻慘遭酸民諷刺，認為魚乾應該「為善不欲人知」，讓她忍不住發文回嗆「打著正義名號叫其他人不要捐款，到底是多黑暗？」接著表示：「政府負責，花的不是納稅人的錢嗎？那我幫你省錢還不爽了嗎？」更希望：「自己不想捐，不捐就好，不要在那邊煽動惡意，髒死了」，最後無奈地說：「沒想到我除了為此傷心，還要為此生氣，這些人真噁心。」

▲魚乾貼出捐款證明，希望能拋磚引玉。（圖／魚乾IG）
▲▼魚乾貼出捐款證明，希望能拋磚引玉。（圖／魚乾IG）
▲魚乾貼出捐款證明，希望能拋磚引玉。（圖／魚乾IG）
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