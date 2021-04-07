中市府土地標售　水湳經貿一坪直衝280萬元

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22筆土地標案中，最受矚目的是水湳文商段79號，底標41億3千多萬，但投標最高金額為71億9900多萬，標單一開，底下的投標廠商一陣驚呼，溢價率達74％，一坪單價直衝280萬元，創下該區新天價，得標者為李姓自然人。
地政局長吳存金表示，此次標售配餘地包括3個開發區，其中水湳經貿園區現有建設包括水資源回收中心、科湳愛琴橋、日前完工啟用的地下停車場與去年底竣工的中台灣電影中心；而進行中的重大建設也包括台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設，也於前年開始動工，公共建設完備。
吳存金補充，隨著各項重大建設持續推動，水湳經貿園區備受各界關注，此次推出的文化商業區2筆土地共吸引13封標單投標，市場反應熱烈，其中第二種文化商業區文商段79地號土地，以每坪280萬元決標，溢價率174.28%；而其餘生態住宅區土地，每坪在44.99至55.53萬元間決標。
吳存金說，身為全台運量第二大、年進出旅次近1,200萬的高鐵台中站，因具備優異交通條件，讓建築業者踴躍投標，且捷運綠線已於日前恢復試營運並預訂在4月25日通車，使高鐵台中站、台鐵新烏日車站、捷運G17站串聯成中部唯一三鐵共構樞紐。
地政局表示，此次2筆商業區土地共吸引15封標單投標，其中新高鐵段28地號土地每坪決標價達96.41萬元，溢價率166.67%，頗受市場青睞；另受台商回流及中市積極招商引資影響，產業用地需求增加，區內第二種產業專用區土地每坪決標價也達41.77萬元。