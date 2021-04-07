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中市府土地標售　水湳經貿一坪直衝280萬元

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-07 16:03:58

中市府土地標售　水湳經貿一坪直衝280萬元
▲台中市政府地政局進行土地標售，其中備受關注的水湳地號79及80，一坪單價直衝280萬元，創下該區新天價(圖／市政府提供2021.4.7)
台中市政府地政局今(7)日進行土地標售，其中有關水湳、烏日高鐵及太平區段徵收的配餘地標售，備受關注的水湳地號79及80、烏日新高鐵地號28及31這四個標案，得標金高於底標達40％至74％，總標售底標為158億餘元，溢價達56.43％，總得標金額206億餘元，市庫將可增加206億元。

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台中市地政局「110年區段徵收配餘地第1次標售」，釋出水湳經貿園區的17筆、高鐵台中站的1筆產業專用區及2筆商業區等22筆土地，面積合計約7.32公頃，共吸引43封標單競標，有效標42封，總計11筆土地脫標，面積5.51公頃。

　22筆土地標案中，最受矚目的是水湳文商段79號，底標41億3千多萬，但投標最高金額為71億9900多萬，標單一開，底下的投標廠商一陣驚呼，溢價率達74％，一坪單價直衝280萬元，創下該區新天價，得標者為李姓自然人。

地政局長吳存金表示，此次標售配餘地包括3個開發區，其中水湳經貿園區現有建設包括水資源回收中心、科湳愛琴橋、日前完工啟用的地下停車場與去年底竣工的中台灣電影中心；而進行中的重大建設也包括台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設，也於前年開始動工，公共建設完備。

吳存金補充，隨著各項重大建設持續推動，水湳經貿園區備受各界關注，此次推出的文化商業區2筆土地共吸引13封標單投標，市場反應熱烈，其中第二種文化商業區文商段79地號土地，以每坪280萬元決標，溢價率174.28%；而其餘生態住宅區土地，每坪在44.99至55.53萬元間決標。

吳存金說，身為全台運量第二大、年進出旅次近1,200萬的高鐵台中站，因具備優異交通條件，讓建築業者踴躍投標，且捷運綠線已於日前恢復試營運並預訂在4月25日通車，使高鐵台中站、台鐵新烏日車站、捷運G17站串聯成中部唯一三鐵共構樞紐。

地政局表示，此次2筆商業區土地共吸引15封標單投標，其中新高鐵段28地號土地每坪決標價達96.41萬元，溢價率166.67%，頗受市場青睞；另受台商回流及中市積極招商引資影響，產業用地需求增加，區內第二種產業專用區土地每坪決標價也達41.77萬元。

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