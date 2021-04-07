名家論壇》林瑋豐／災難後不需要嗜血的人性與政治攻防

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但這次不幸事件，最可悲的是過去以「科技人」自居的前行政院長張善政，硬要在臉書牽扯「國家風不調、雨不順」那套「德不配位」的迷信而且封建的言論，刪文後又大言不慚稱「1450在我粉絲頁不斷殺伐」，難以想像的是此人竟是我國首位科技部長、還曾在Google任職。
過去這一個月確實在台灣的災難不斷，無論是蘇花公路的遊覽車禍、戰機失事及台鐵半世紀來最嚴重的出軌意外，每個事件必定都要值得檢討改進之處，政府主管機關當然也責無旁貸，然而把這些獨立事件，硬要連結到所謂「國運」，其實正是幫這些應該負責任的機關或人員開脫，好像一切都是「運」、都是「命」，而不是可以且應當避免的意外。
張善政的冷血之處在於，他自己曾經擔任過國家最高行政機關首長，而他的任內並非所有事情都「風調雨順，國泰民安」，同樣有台南地震這種天災、維冠大樓因偷工減料倒塌的人禍事件，然而當時由於不同政黨的縣市首長與中央通力合作救災、勘災，也才成就一段政壇佳話，沒想到才過幾年，張善政就忘得一乾二淨。
除了張善政，發生事故後，在野黨要求追究責任、補破網當然是要做的，官員要負起的政治責任也少不了。這麼慘烈的死傷，無論台鐵責任佔多少部分，交通部長 林佳龍請辭下台本來就是可以預期、並且合理的政治責任。對在野黨而言，檢討層級上綱到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，甚至要求蘇揆下台，就筆者看來，也是合理範圍內政治攻防的一環，朝野易位也會如此。
然而國民黨在立法院的操作手法，卻是提出一個「決議案」（媒體報導稱「公決案」），要求立法院決議「叫蘇貞昌下台」。這樣的提案操作就顯得無聊又可笑，立法院會的此類決議案，通常是要朝野有一致同意「對外」的聲明，展現的是中華民國最高民意機關的態度，過去在第九屆國會前，常見用來共同決議發表對外交、對兩岸或港澳事務的態度定調，並不常使用。
但是到了近兩屆國會，「決議案」先是像朝野協商一樣變成小黨舞台，接著被第二大黨的國民黨給濫用，浮濫提出決議案，提議一些身為立委、身為黨團可以做在立法院職權上「做更多」的事。就拿「叫蘇貞昌下台」這樣的決議案而言，今天立法院就算通過了決議，對行政院甚至沒有任何的強制性可言。
這種聲明性質的決議頂多是建議，對於行政部門的建議沒有法律效力的話，通常就只是場滿足自己支持者的表演。但握有38席、超過3分之1席次門檻的國民黨團，如果「真的」有想要蘇貞昌下台，就應該提出倒閣案，或起碼開始進行連署，就算最後也會被民進黨團擋下，但這才是清楚、而且對一個國會最大在野黨有意義的政治攻防。
悲哀的是，此刻的國民黨，就像整天只想蹭聲量的小黨，拿不痛不癢、連武器都稱不上的決議案來玩弄自己的支持者，讓他們以為國民黨有多麼盡力。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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