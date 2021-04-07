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太魯閣號事故　蔡清祥盛讚花檢檢察長

記者張志康/綜合報導

2021-04-07 16:29:39

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者呂炯昌攝）
▲法務部長蔡清祥今（7）日盛贊花蓮地檢署檢察長俞秀端（圖前排中），認為她是檢察長的最好典範。（圖／記者呂炯昌攝）
法務部今（7）日公布台鐵408次太魯閣號事故的相驗情況，會中，法務部長蔡清祥大力讚賞花蓮地檢署檢察長俞秀端，肯定她身先士卒指揮第一線辦案。並表示法務部將遴選檢察長，俞是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題。

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法務部今日公布太魯閣號事故相驗情況，截至今日上午8時止，確認50人死亡，遺體均已相驗完畢，其中3名尚未核發相驗屍體證明書，包括2名外籍人士、無名屍1名，現正比對DNA確認中；其餘47人已核發相驗證明書。

蔡清祥表示，本案除先前的過失致死罪之外，包括有無涉及違反政府採購法等其他案情部分，承辦全案的花蓮地檢署也已展開調查，包括廉政署及調查局，也在第一線介入協助。

另外，在事發當天，法務部就啟動聯繫中心，包括法醫研究所對於遺體DNA鑑定，及對於重大災害事變的緊急應變機制，當天第一時間得知後，即聯繫高檢署檢察長邢泰釗成立協調指揮中心，第一線是在花檢，由花檢處理現場遺體的相驗狀況，如需人力或物力支援，則由高檢署協調指揮，就近通知宜蘭及台東地檢署，台北地檢署也隨時準備提供支援，因此很快就動員起來。

蔡清祥並在會中盛讚花蓮地檢署檢察長俞秀端，在事發後就身先士卒指揮第一線辦案，不僅深獲行政院長蘇貞昌肯定，不久法務部也要遴選檢察長，俞秀端就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題。

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