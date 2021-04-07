田馥甄見過好姐妹觀察對象 曝Selina狀態「現在很鬆」
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-07 16:53:04
田馥甄（Hebe）於今（7）日出席知名酒品代言活動，談起Selina之前自爆身旁有位觀察對象，田馥甄笑說早已看過過照片，並且表示：「緣分到了的話，我都是祝福。」
今年是S.H.E成軍20周年，被問到會不會特別的活動來與粉絲共度，田馥甄笑說：「日子每天在過，疫情時代很多事情發生，珍惜當下每一天，不會是什麼紀念日才最重要，每個日常都很重要。」也透露S.H.E的精神、理念都滲透在歌迷的心中，所以無論有沒有實質上的紀念活動，都沒關係。
而日前好姐妹Selina提到在田馥甄生日時，寫了張卡片給對方，說著說著竟然流下淚來，真情流露的一面令人印象深刻，田馥甄表示，她拿著Selina的卡片朗讀時，Selina又哭了一次，「她很可愛，現在很鬆，不管是哪個方面，情感非常豐沛。」
至於Selina先前也提到身邊有個正在觀察的對象，是個小鮮肉，田馥甄也替對方打圓場，笑說：「真的要交往才不會講出來，啊！我是不是把她的哏破掉了？」但也提到，她已經看過這位小鮮肉的照片，她不以為意的形容：「就是一塊肉！開玩笑的啦，多交朋友是好事。」被問到會不會說服Selina與年紀小的人交往，田馥甄回應：「不用說服欸，緣分到了的話，我都是祝福。」
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