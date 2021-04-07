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富比世2021全球富豪榜　亞馬遜創辦人蟬聯、台15人上榜

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-07 16:52:03

貝佐斯
▲亞馬遜創辦人、執行長（CEO）貝佐斯4度蟬聯富比世「全球首富」。（圖／美聯社／達志影像）
《富比世》（Forbes）週二（6日）公佈今年（2021）全球富豪榜，名單共有2755位億萬富翁，比去年多了660位，刷新史上最多富豪紀錄。其中，電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續4年蟬聯全球首富寶座，身價高達1770億美元，特斯拉（Telsa）執行長馬斯克（Elon Musk）則是以1510億美元排名第2，台灣則是有15人上榜。

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根據《富比世》排行榜，去年共有493位新億萬富翁誕生，平均下來幾乎每17個小時就多一位億萬富翁，其中210來自中國（含香港）、98人來自美國。

▲（圖／翻攝自Forbes）
▲富比世統計過去40多年來，全球首富的資產起伏，2020、2021年可見首富的資產暴漲。（圖／翻攝自Forbes）
亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯以1770億美元的身價蟬聯全球首富寶座，與2020年相比，他的資產增長了640億美元；特斯拉執行長馬斯克則是去年「賺最多」的人，排名一下從31名竄升至第2名，主要原因是特斯拉股價過去一年上漲了705%。

法國頂級奢侈品LVMH總裁阿諾爾（Bernard Arnault）排名第3，身價達1500億美元；微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）排名第4，身價約1240億美元；臉書（Facebook）創辦人祖克伯（Mark Zukerberg）排名第5，身價約970億美元。

台灣方面共有15人入榜，其中以鴻海集團總裁郭台銘排名最高（369名），總資產達70億美元；接著是廣達董事長林百里（529名）、國巨董事長陳泰銘（550名）。

▲（圖／翻攝自Forbes）
▲全世界億萬富翁分佈地圖，統計可見美國擁有世界上最多億萬富翁，接著是中國、印度、德國以及俄羅斯。（圖／翻攝自Forbes）
 

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