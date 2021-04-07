富比世2021全球富豪榜 亞馬遜創辦人蟬聯、台15人上榜
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-07 16:52:03
《富比世》（Forbes）週二（6日）公佈今年（2021）全球富豪榜，名單共有2755位億萬富翁，比去年多了660位，刷新史上最多富豪紀錄。其中，電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續4年蟬聯全球首富寶座，身價高達1770億美元，特斯拉（Telsa）執行長馬斯克（Elon Musk）則是以1510億美元排名第2，台灣則是有15人上榜。
根據《富比世》排行榜，去年共有493位新億萬富翁誕生，平均下來幾乎每17個小時就多一位億萬富翁，其中210來自中國（含香港）、98人來自美國。
亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯以1770億美元的身價蟬聯全球首富寶座，與2020年相比，他的資產增長了640億美元；特斯拉執行長馬斯克則是去年「賺最多」的人，排名一下從31名竄升至第2名，主要原因是特斯拉股價過去一年上漲了705%。
法國頂級奢侈品LVMH總裁阿諾爾（Bernard Arnault）排名第3，身價達1500億美元；微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）排名第4，身價約1240億美元；臉書（Facebook）創辦人祖克伯（Mark Zukerberg）排名第5，身價約970億美元。
台灣方面共有15人入榜，其中以鴻海集團總裁郭台銘排名最高（369名），總資產達70億美元；接著是廣達董事長林百里（529名）、國巨董事長陳泰銘（550名）。