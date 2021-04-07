陳零九手握3節目 買房跳級選百坪屋「野心擴大」
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-07 21:00:00
陳零九手握3個主持節目，又有手搖飲、服飾潮牌副業，今（7）日他與小賴出席入主《食尚玩家》記者會，自爆買房計畫「野心擴大」，想入手台北市百坪房子，小賴笑說陳零九一邊主持一邊看房：「去到每個地方都會看一下當地的房子、問一下當地房價。」問及收入比起去年成長多少？陳零九搞笑回應：「沒有到2倍啦，大概是1.4倍吧。」
首次嘗試外景節目主持，陳零九分享心得：「我們的風格是幹話系列，覺得最大的挑戰是，美食當前都不能吃，礙於在拍攝中要有忍耐力！」並笑說外景很好玩可是要早起好累。小賴則透露自己不挑食，青蛙或蛇都敢吃，甚至首錄時毫無節制地吃，還被工作人員警告，不過近期漸漸找到吃東西的訣竅：「我看到好吃的食物就想把它吃完，第一次錄的時候工作人員還說吃少一點不然會吃不下，結果後面真的不行了，後來都只敢淺嚐。」 陳零九日前創立自己的手搖飲品牌，他透露飲料店試營運，日賣5、600杯，員工太少人手不夠還沒有時間上廁所，索性呼籲慕名粉絲：「大家有興趣可以來上班！」引起現場熱議。小賴則許願開服飾店，話鋒一轉笑說：「但我把錢拿去發歌了，我先把歌發完再說。」