東勢隆興里簡易自來水設施啟用 逾300居民受惠

臺中市東勢區隆興里位居偏遠，民生用水取得不便，經當地居民多年爭取，市府經發局排除萬難，並獲得中央補助經費，終能完成簡易自來水管線設置，今日由市長盧秀燕主持啟用典禮。盧市長表示，東勢好山好水，但隆興里居民要用自來水卻是「好辛苦」。如今美事成真，一名94歲阿嬤，生平喝到第一口甜美自來水，竟喜極而泣。





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盧市長表示，臺中市東勢區隆興里第9、11、12、13鄰居民，5年前即積極申請自來水管線設置，在市府團隊多次「翻山越嶺」探勘，及各方積極溝通協調下，終能爭取到經濟部水利署補助，並於去年7月開始施工埋設管線，總長達15公里，工程於去年底完工，經過水質檢測及水源穩定測試後正式供水，大大改善當地民生用水問題。





▲台中東勢隆興里簡易自來水設施啟用典禮上，經發局公用事業科長鄭錫禧簡報「由無到有」過程，讓人真確感受到得來不易。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.7)

經發局長張峯源表示，改善工程總共增設10噸儲水塔1座、20噸水塔2座、30噸水塔3座及60噸儲水塔1座、1頓沉沙桶1座、5頓快濾桶1座、取水口1處及2英吋送水HDPE管線10,291公尺、1.5英吋送水HDPE管線3,694公尺及抽水馬達1組，增加簡易自來水系統的儲水容量，原計畫供水戶77戶，現已供水達150戶，受惠居民超過300人。





今天啟用典禮上，一名94歲阿嬤透過視屏親自向市長致謝，她說「因為有妳，才喝得到自來水」，場面溫馨。這名阿嬤長年居住山區，一輩子沒有飲用過自來水。據當地里長表示，阿嬤首次喝到甜美自來水，竟然喜極而泣。





▲這位高齡阿嬤終能飲用到便利自來水，開心的透過視屏向市長盧秀燕致謝。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.7)

隆興里第9鄰等4鄰居民，久盼多年終能美事成真，大多歡欣喜悅，肯定經發局團隊的努力。市長盧秀燕說，這條管線埋設不易，在全台水情吃緊時刻，這裡的自來水真是「來的晚，卻來的好」，讓當地用水不受供五停二影響，希望大家更能珍惜得來不易的水資源，不要浪費。





經發局表示，本市幅員廣大，且城鄉地理環境迥異，對於目前受限地理環境因素，依然無法使用自來水居民，市府每年均編列約1,000萬經費，致力於自來水普及率的提升，與簡易自來水系統佈建，希望讓各地鄉親都能在生活用水方面，獲得最周延照顧。



