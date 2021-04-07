太魯閣號意外 綠委管碧玲質疑：工程期間未指派瞭望員
記者胡宥心／台北報導
2021-04-07 17:55:17｜2021-04-07 18:35:50
太魯閣號出軌意外造成重大死傷，立法院交通委員會今(7)日邀請交通部長林佳龍針對意外進行專案報告。民進黨立委管碧玲今質詢時指出，整個意外源頭越來越清楚，種種證據指向工程車司機、違法兼任東新營造工地主任李義祥說謊，她質疑工程期間也沒有指派「瞭望員」，否則瞭望員應該要處理這個緊急狀況。
管碧玲表示，李義祥在工程車被草叢卡住的時候，竟然想要「私了」，找了一個挖土機，用挖土機吊帶綁住工程車，企圖把工程車拉回來。從運安會公佈的走位圖顯示，挖土機和工程車中間有一條紅色直線，就是挖土機吊帶，而第4走位的紅線代表的是什麼？只有一種可能：「吊帶拉斷了」。
管碧玲說，兩個糊塗土蛋，企圖把「偷工」造成的危機私了，有時間找挖土機過來、有時間綁吊帶，然後拉動車子，瞬間滑落，那麼，這造成殘酷傷亡的「私了事件」，是否也有足夠完成通報、成功煞車？
管碧玲質疑，這個工程完全沒有指派「瞭望員」，如果有瞭望員在現場，瞭望員的任務就是處理緊急狀況、負責通報，並且設法讓車子在障礙物前完成停車。偏偏，這個不良廠商，沒有指派瞭望員，而台鐵也沒有對他們的工程落實瞭望員制度。對此，運安會楊主委回應表示，已經將挖土機司機，一併移送檢方了。
管碧玲表示，李義祥為了隱匿「偷工」的違規、違約事實，兩個人連吊帶會不會被扯斷的問題都不管，造成了這麼大的慘劇，從台鐵的監督到廠商的品行都出了嚴重的問題。