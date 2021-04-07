太魯閣新事證曝光！李義祥疑自駕怪手 拉車不成反害滑落
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-07 18:02:54｜2021-04-07 20:07:36
台鐵408車次太魯閣出軌意外慘釀50人不幸喪命，國家運輸安全委員會主委楊宏智今（7）日表示，又有發現新的事證，不過相關資料不便透露。據悉，在事故現場並非只有肇事工程車司機李義祥一人，而當天李義祥疑似是因工程車操作不當卡在樹叢，卻「自行」操作怪手反不慎讓工程車因此滑落。
運安會昨日公布太魯閣事故初步調查結果，不過今日傳出又發現有新的事證，而這新資料相當關鍵，有事發當時的所有錄音，不過相關資料已移交檢調無法透露。
運安會曾說明現場不只一輛車也不只有李義祥一人作業，且當時是在施工狀態，打臉李義祥一人在現場的說法。而根據運安會的調查，肇事工程車移動過彎時卡進樹叢，經查工程車旁有怪手在作業，研判怪手上的紅線可能是吊車線。
而在今日的立法院交通委員會上，立委管碧玲質詢時提到，當肇事工程車在樹叢卡住時，是誰跑去開怪手？運安會主委楊宏智回應不方便揭露，不過完整資料都已送交檢調，並稱當時現場是「有兩個人」，而相關涉嫌人等也都全部送檢調。
楊宏智未明說，但據了解，李義祥疑似是因工程車操作不當卡到樹叢，想透過怪手來脫困，便自行駕駛怪手，但卻不慎在快拉到時鬆脫，導致工程車因此滑落，至於在事發當下的相關的對話、證據，是通過怪手錄音錄到的。