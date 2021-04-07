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瑞光社宅明開放申請　45%供在地就學就業民眾

新頭殼newtalk

2021-04-07 18:26:05

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
位於台北市內湖區陽光街的瑞光社會住宅明（8日）起至22日開放受理民眾申請，總戶數共398戶，分為一房型、二房型及三房型，其中一房型最便宜租金僅需6900元，為改善內湖交通問題，本次社宅保留45%戶數給在內湖就學、就業的民眾申租，盼減少交通通勤流量。

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北市都發局表示，瑞光社宅位於台北市內湖區陽光街321巷1號、3號、5號，距離捷運文德站步行約12分鐘，交通相當便利，周遭生活機能便利、舒適，且臨接瑞光公園，休閒活動空間充裕。

都發局指出，瑞光社宅共389戶，包括一房型（15至19坪）304戶、二房型（27至30坪）66戶、三房型（35至40坪）19戶，北市府此次除了保留30%給戶數給內湖區就業或設籍在地區滿1年以上民眾申租外，也新增15%戶數提供大內湖科技園區就學、就業者申租。

台北市內湖區瑞光社宅房型介紹。 圖：台北市政府 / 提供
台北市內湖區瑞光社宅房型介紹。 圖：台北市政府 / 提供
針對瑞光社宅提供45%給在內湖就學就業民眾申租，台北市長柯文哲今表示，那算是下限、low limit，因為還有其他低收入戶，會想辦法讓在這地方就學就業者優先，預計最終應該比45%更高。

柯文哲認為，蓋社宅其中一個目的是逐步調整整個都市計畫，若每天15萬人進來上、下班，「你期待內湖交通改善？太困難了」，希望將來在內湖蓋的社宅，減少交通動線，並局部解決內湖交通問題。

而對於先前明倫社宅三房型破4萬元惹議，這次瑞光社宅最貴3萬4700元，柯文哲說，明倫社宅的陽台超過5坪，被人家問陽台是不是設計太大？過去設計沒考慮到這問題，會把新的設計準則加到後續社宅設計，台北作為台灣領頭羊，也是要承認有時還是會碰壁、遇到問題，沒有關係，遇到問題就再修正，會越來越好。

至於被問及是否會考慮調降明倫社宅破4萬元月租？柯文哲則重申「法不溯及既往」，簽約就簽約了，會在下一次換約時考慮。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

瑞光社宅一房型浴室。 圖：周煊惠 / 攝
瑞光社宅一房型浴室。 圖：周煊惠 / 攝
 

瑞光社宅設有保全對講主機。 圖：周煊惠 / 攝
瑞光社宅設有保全對講主機。 圖：周煊惠 / 攝
 

瑞光社宅三房型。 圖：周煊惠 / 攝
瑞光社宅三房型。 圖：周煊惠 / 攝
 

瑞光社宅一房型。 圖：周煊惠 / 攝
瑞光社宅一房型。 圖：周煊惠 / 攝
 

台北市內湖區瑞光社宅外觀。 圖：周煊惠 / 攝
台北市內湖區瑞光社宅外觀。 圖：周煊惠 / 攝
 

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