蔡總統提台鐵３大改革方向 國民黨轟：當人民好騙嗎？
記者余祥／台北報導
2021-04-07 18:15:45｜2021-04-07 18:15:54
台鐵出軌意外造成重大傷亡，總統蔡英文今（7）日在中常會前提出三大台鐵改革方向，但國民黨質疑，2年多前台鐵普悠瑪事故時，蔡英文也說，一定會大刀闊斧改革，如今蔡英文的說法，猶如聽錄音機重放，政府在這段期間到底做了什麼？說好安全回家的路在哪裡？蔡政府不敢、不願負起忽視台鐵改革的政治責任，還好意思端出一副認真改革的說詞，要大家「不必懷疑政府改革的決心，請大家信任政府」，到底有多厚顏？還是當人民好騙？
蔡英文就改革台鐵提三大方向，第一、要徹底解決台鐵組織文化，加強台鐵「運、工、機、電」四大系統橫向整合功能， 第二、努力解決台鐵長期虧損的財務，第三，以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。
國民黨表示，2年多前對台鐵普悠瑪事故，蔡英文說「我們一定會大刀闊斧，用改革重建社會的信心。」今天蔡英文的說法，讓大家猶如聽錄音機重放，到底還有多少民眾認真相信？蔡英文總說要給民眾安全回家的路，但3年內來台鐵竟然發生兩次的慘重傷亡事故，造成68位罹難者、數百人受傷，國民黨及全民都要問，政府在這期間到底做了什麼？說好安全回家的路在哪裡？
國民黨強調，民進黨勤於派系鬥爭，當年普悠瑪事故後也是大談改革，但「蘇上賴下」後，不但「台鐵改革推動小組」不了了之，行政院長蘇貞昌上台後連台鐵總體檢報告都全然漠視不公布，讓交通部長林佳龍「也覺不解」，這次事故擺明了就是官僚殺人，蔡政府不敢、不願負起忽視台鐵改革的政治責任，蔡英文還好意思端出一副認真改革的說詞，要大家「不必懷疑政府改革的決心，請大家信任政府」，到底有多厚顏？還是當人民好騙？