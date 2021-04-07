鍾孔炤傳遞聖火 宣告六堆運動會即將登場
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-07 18:43:04
第56屆六堆運動會將於本周六、日在高雄市立美濃國中登場，客家委員會副主任委員鍾孔炤今（7）日上午前往屏東縣竹田鄉忠義祠，參加聖火引燃典禮。鍾孔炤表示，以往六堆運動會是團結六堆的運動盛事，今(110)年適逢六堆300年，六堆運動會升級成國家級盛事，「六堆300 豐沛大款」歡迎全國鄉親一起共襄盛舉。
鍾孔炤指出，今年適逢六堆300年，蔡英文總統十分重視，特別指示將六堆運動會朝國家級運動會模式舉辦，往年聖火巡迴六堆12鄉、區只規劃2日，今年擴大舉辦為3日活動，就是希望透過聖火一棒接一棒的傳遞，凝聚大武山腳下的各族群情誼，讓大家都能感受到客家人愛護鄉土、保家衛國，世代相傳不曾改變的團結精神。
今日一早，聖火引燃儀式遵循古禮，由禮生宣讀祝文，並請忠勇公王主持見證儀式，再由六堆忠義祠主委邱展新為第56屆六堆運動會引燃聖火主火，緊接著，鍾副主委將聖火主火傳遞給主辦六堆運動會的高雄市美濃區，再分火給六堆12鄉、區代表，象徵傳遞忠勇公王精神，也為今年的六堆運動會系列活動揭開序幕。
隨後，由大會組成的聖火隊將連續3日接力跑步傳遞聖火，而六堆忠義祠的信眾也將抬著忠勇公王的聖轎，跟著聖火隊遶境六堆12鄉、區，傳揚客家團結精神，為本周六、日 (4月10日至11日)登場的六堆運動會祈求平安、順利。