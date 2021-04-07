星展銀上修台灣今年GDP至5%　央行打房還有操作強化空間

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不過，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為較差強人意的是因新冠肺炎疫情受創的航空、觀光及服務業還沒有完全恢復，除邊境還未開放，國外旅客無法來台觀光，加上台灣疫苗接種緩慢，施打意願也沒特別高，在全體免疫未達成之下，邊境較難進一步開放，疫情受創的服務業要復甦恐怕還要一段時間，而美、中、台之間的關係也難解，這些仍讓台灣經濟在短期或長期，仍面臨不同挑戰。
至於央行何時會升息？馬鐵英認為今年利率可能還是會保持不變，主要因核心CPI走勢仍比較穩定，國內需求拉動型的通膨仍是溫和，如果核心CPI上揚，央行升息迫切性可能會升高，只是目前還沒看到這個現象。
當然，央行未來升息時間點還是會參考美國聯準會，若美國貨幣政策退出比預期快，利率上升、美元進一步反彈，就會增加台灣央行利率政策操作的靈活性。
不過，星展銀行對美國升息預期升溫，主要是美國10年期公債利率已升至1.5%以上，年底前可能升至2%，美元指數也已反彈至90以上，年底前可能會升至接近95，星展預期美國聯準會今年下半年至明年可能開始縮減QE, 2023年、2024年縮減QE結束，並開始升息。
雖然預期今年台灣央行利率仍將維持不變，但馬鐵英提到央行可能使用「非利率」手段收緊貨幣供應量，包括公開市場操作如透過存單發行量、長天期存單發行次數，還有選擇性信用管制如下調房貸成數、擴大覆蓋範圍，甚至是調整存款準備金率。
值得注意的是，為打炒房，央行從去年12月已祭出2波選擇性信用管制措施，而且馬鐵英認為央行還有操作的空間，比如貸款成數這次針對第3間、第4間房的房貸成數是5成5，與歷史相比，央行在2010及2014年也曾祭出相關措施，當時擴及第2間房，貸款成數5成，因此央行還有進一步強化空間。
至於何時會再有動作？馬鐵英覺得央行現階段比較擔心的是房貸餘額占GDP比重上揚，延伸信用穩定性問題，進一步影響到金融穩定，房價反而不是主要考慮因素。