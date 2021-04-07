52歲印度老師成內衣女模　突破審美框架扭轉年齡歧視

《四方報》報導，52歲的印度婦女吉塔（Geeta J）為了突破僵化的審美框架，毅然當起了內衣模特兒，不僅挑戰保守印度社會的審美觀，也試圖扭轉充斥於時尚產業的年齡歧視問題。原本職業為老師的吉塔，在50歲那年勇敢參加一場為中老年女性辦的選美比賽，大方展現自信美，最後勇奪亞軍，開啟了她不一般的模特兒生涯。





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時尚產業擁有極為嚴苛的審美標準，對模特兒的外型、身材和年齡都有超乎尋常的高標準。然長此以往不僅造成主流審美趨於單一化、越來越多人因身材焦慮症引發心理疾病、當然也使許多相貌平庸抑或是上了年紀的人感到自己被排除在外。





吉塔發現，印度時尚產業，尤其是內衣品牌存在嚴重的年齡歧視，永遠只聘僱年輕貌美的模特兒拍攝型錄照。她發起了「AgenotCage（年齡不是牢籠）」的線上連署，以「難道女人過了一個年紀，就不能成為內衣模特兒了嗎？」為訴求希望喚起大眾對於多元審美、年齡歧視問題的重視、以打破印度社會對中年婦女套上的框架。





在保守的印度社會中，從文化到宗教上都對婦女的穿衣打扮有嚴格的潛規定，尤其是對年過40的中年女人，更會要求她們「穿著打扮到行為舉止都要有端莊婦女的樣態」。不少婦女迫於社會壓力而不敢勇敢做自己，因此，吉塔的理念可謂大膽而新穎。





吉塔在接受媒體採訪時表示：「我想告訴所有女人，支持自己老公和家人的夢想沒有不對，但千萬不要因此覺得自己的生命和夢想就不重要」。目前，她的線上連署行動已經獲得超過11,000人響應。



