輕軌環境差異審查通過　捷運局：朝2023年輕軌成圓邁進

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王啟川表示，感謝環評委員的提醒及建議，未來市府將持續以地方共識、公開透明、釐清疑慮等原則，與居民充分溝通，並以「工程專業、科學數據、理性對話」化解歧見，創造多贏。
王啟川表示，此次計畫內容變更係美術館路原設計輕軌行經道路中央，針對沿線居民異議事項，市府舉辦逾44場公聽說明會蒐集民意及20場專家學者會議，期間多次與美術館、中華藝校及聯合醫院協調後，作成原路線興建及路型優化之決議，變更項目包含加大轉彎半徑、輕軌路線(美術館路段)北移、美術館路維持雙向四車道、增設C21A站、增設中華藝校人行天橋、聯合醫院退縮帶佈設車站。整體而言，此次環境差異提報項目除可降低噪音影響、滿足消防救災需求、維持道路交通服務水準、提供中華藝校師生通行。整體而言，未增加環境之影響且優於原環評核定內容。
王啟川進一步指出，有關民眾常使用的美術館園區人行道空間，市府承諾未來輕軌融入美術館園區後，人行空間將以9.5米寬度、動線延續、多元步道及景觀融合等規劃方向，以滿足園區民眾運動休閒需求。
另外民眾關心樹木移植議題，捷運局表示採就地保護、以站就樹、移植最少、現地移植等原則，讓樹木受到最小影響，後續移植及修剪工作，將邀請嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授及高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會委員共同指導，讓樹木移植存活率提高、修剪維護工作更加完善。
捷運局長吳義隆表示，有關環評委員建議事項，捷運局將盡最大的努力進行各項生態環境保護措施，未來施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。
捷運局說明，環境影響評估394次大會審查，輕軌環差審查通過，後續將依將依委員建議與審查結論補充納入環差定稿本，送主管機關備查。