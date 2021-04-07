教育部：盼私校退場條例儘速通過

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依教育部提供的資料顯示，受少子女化趨勢影響，民國117學年度的大專院校一年級學生人數約為16萬2000人，相較於101學年減少約11萬6000人，減幅達4成。
在院版的私校退場條例草案中，教化教育部對專案輔導學校的監督，如公開學校名單等，並建立專案輔導學校加派公益董監事機制，若是專案輔導學校在3年內未改善，主管機關應命令其停止全部招生。
在公聽會過程中，最大的爭議點是院版的草案第24條，該條文明定被列為專案輔導學校所屬學校法人，得於3年改善期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業。
時代力量立委陳椒華指出，該條讓原應使用在教育上的校產公共財，變成私校董事會可以隨意轉移的私有資源，可能造成私校亂象。高教工會秘書長陳尚志也認為，這一條可能會讓惡性退場的董事會一條逃跑路線，讓他們繼續私用原本應收為公有的校產，應予以防堵。
對此，劉孟奇表示，私校法第71條就有私校轉型的相關規範，私校退場條例草案是引述私校法規定，但教育部檢討過去個案後發現，可能會出現私校不斷申請轉型的情況，所以才新增設最多不能超過3年的中止期限，如果沒有私校退場條例第24條或沒有私校退場條例，就是回歸適用私校法第71條。