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教育部：盼私校退場條例儘速通過

記者張志康/綜合報導

2021-04-07 20:09:22

教育部。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲教育部次長劉孟奇今（7）日表示，希望私校退場條例能夠於立院本會期通過。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
立法院教育委員會今（7）日舉行私校退場條例草案公聽會，邀請專家學者及政府代表與會。會中，教育部次長劉孟奇表示，受少子化影響，學校面臨招生來源不足問題，教育部基於過去的個案處理經驗制定私校退場條例草案，期待私校退場條例能在本會期完成立法，並在審議時讓法案更周全，保障學生和教職員工權益。

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劉孟奇表示，教育部制定私校退場條例草案時，很多是基於現有個案處理經驗，期待私校退場條例能在立法院本會期完成立法，並希望在審議時讓法案更周全，讓學生和教職員工權益受到保障。

依教育部提供的資料顯示，受少子女化趨勢影響，民國117學年度的大專院校一年級學生人數約為16萬2000人，相較於101學年減少約11萬6000人，減幅達4成。

在院版的私校退場條例草案中，教化教育部對專案輔導學校的監督，如公開學校名單等，並建立專案輔導學校加派公益董監事機制，若是專案輔導學校在3年內未改善，主管機關應命令其停止全部招生。

在公聽會過程中，最大的爭議點是院版的草案第24條，該條文明定被列為專案輔導學校所屬學校法人，得於3年改善期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業。

時代力量立委陳椒華指出，該條讓原應使用在教育上的校產公共財，變成私校董事會可以隨意轉移的私有資源，可能造成私校亂象。高教工會秘書長陳尚志也認為，這一條可能會讓惡性退場的董事會一條逃跑路線，讓他們繼續私用原本應收為公有的校產，應予以防堵。

對此，劉孟奇表示，私校法第71條就有私校轉型的相關規範，私校退場條例草案是引述私校法規定，但教育部檢討過去個案後發現，可能會出現私校不斷申請轉型的情況，所以才新增設最多不能超過3年的中止期限，如果沒有私校退場條例第24條或沒有私校退場條例，就是回歸適用私校法第71條。

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