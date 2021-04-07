內幕／宣示改革台鐵決心 蔡英文昨就決定親上火線說明
記者鄭宏斌／台北報導
2021-04-07 21:07:02
台鐵太魯閣號4月2日在花蓮發生出軌事故，釀成重大傷亡，舉國哀慟。兼任民進黨主席的總統蔡英文在今（7）日下午的民進黨中常會前臨時發表公開談話，《NOWnews今日新聞》追查，蔡英文決定親上火線，公開宣示改革台鐵的決心，雖然民進黨臨時才對媒體發出採訪通知，但事實上，蔡昨天就早已敲定這項行程。黨政人士指出，對於太魯閣號事故，所有國人都很關切，政府除了救災和善後之外，蔡英文也希望繼續往前推動台鐵改革，讓台鐵能有系統性的精進和規劃。
上週五太魯閣號事故發生以來，台鐵與搜救人員不眠不休進行搶救、搶修，全國人民都很關心。今天下午，民進黨中常會在召開之前，蔡英文首度針對此事發表談話。民進黨大約在中午12時半左右才通知媒體，蔡要在13時30分發表公開談話，不過據了解，蔡英文和幕僚在昨天就已拍板決定，要在今天發表談話，宣示改革台鐵決心。
為什麼蔡英文要親上火線、說明台鐵改革？知情的黨政人士表示，這幾天，社會對台鐵有很多建議，這幾十年來，台鐵一直都沒有整體發展。這次事故，雖然肇因於施工單位的人為因素，但未來的重點，還是要針對台鐵做系統性精進，包括經營管理、行車安全、組織文化改造得更現代化等等。
該人士說，總統除了負責外交、國防和兩岸的事務之外，由於這是眾所矚目的重大意外事件，很多國人關心，善款也募到了2億。所以，蔡總統認為有必要出面發表公開談話，除了哀悼罹難者，也提出台鐵的改革方向。
至於蔡英文的心情，知情人士透露，有這麼多人不幸罹難，蔡的心情很難過。而且，事故中也有台鐵員工罹難，那也都是蔡的部屬。
而外界針對台鐵有諸多建議，有人提出應該要公司化、企業化。對此，黨政人士指出，這是一個方向，但涉及很多層面。而台鐵現在肩負政策任務，例如偏鄉的運輸支援等，公司化也ㄊ要考量很多因素。現階段先推動組織再造、財務改善等等，不管以後要公司化或走其他模式，才有空間去做。