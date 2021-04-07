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台鐵將「公司化」？行政院：茲事體大　待凝聚共識

記者張志康/綜合報導

2021-04-07 21:12:18

羅秉成
▲行政院發言人羅秉成表示，台鐵的組織改造仍有待凝聚共識。（圖／行政院提供）
國內有媒體今（7）日報導，指交通部早已就台鐵公司化有了具體規畫。也引起了社會各界的諸多討論與評價。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府於2019年起，啟動台鐵改革工程，但組織改造方案茲事體大，影響深遠，仍有待凝聚共識，會持續蒐集並關注各方意見，作為日後決策參考。

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國內有媒體報導，指出其取得交通部內部文件，顯示交通部長林佳龍上任後，就展開台鐵公司化討論，且已有具體規劃。

對此，羅秉成表示，改善台鐵的體質，強化組織的功能，以達到保障行車安全並提升營運效率的目標，政院對這些重大興革事項，責無旁貸。早自108年起政府即啟動台鐵改革工程，這兩年多來已完成大部分的改革項目，也持續追蹤列管相關待改革事項，而關於未來的台鐵改革，會在既有的改革基礎與成效上加速推動。

首先，必須透過強化台鐵內部組織功能的調整，來增強行車安全的保障，例如藉由橫向整合台鐵的「運工機電」等四大系統，並建立有效的行車安全機制與精進安全設備，以提升台鐵的安全性和營運效率。

其次，則是必須提出財務解決方案，這包括營運虧損、員工退休、資產活化等財務問題，都需要獲得解決，這樣接續選擇營運模式的空間才會加大。

最後，以專業化的效能經營為目標，進行營運模式的改革，各種可能選項都會在前階段的執行成效下，審慎進行政策的評估與決定。

羅秉成表示，有關台鐵的最终組織改造方案，茲事體大，影響深遠，仍有待凝聚共識，且必需有改革的策略思維，以有效解決台鐵所生財務虧損、提升行車安全、保障員工權益及交通平權與正義等問題，因此對營運模式的最後抉擇，將本於「階段性加速推進，整體性審慎評估」的策略執行，也會持續蒐集並關注各方意見作為日後決策之參考。

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