化身銷售達人 黃偉哲半小時賣出6000公斤鳳梨就是狂
記者林怡孜/台南報導
2021-04-07 22:26:23
鳳梨已進入盛產期，台南市長黃偉哲挺鳳梨農不遺餘力，六度親上東森購物台特別開闢的「鳳梨專區」節目，推銷台南鳳梨，力挺台灣果農。台南市政府與東森購物台合作的「台南關廟金鑽鳳梨」，每箱（6至8顆）。約10公斤重，東森價599元，東森購物再加碼回饋50％東森幣相挺。今天下午在東森電視購物34頻道開賣，35分鐘直播總計賣出602箱，達6000公斤的台南鳳梨。
黃偉哲表示，去年全球處在新冠肺炎疫情中，台南市政府已預測兩岸貿易會有問題，去年即超前部署要將台南農特產品賣到全世界，以避開風險。去年成功將台南鳳梨外銷到日本，因此今年台南更有信心將台灣鳳梨賣到全世界，今日農委會主秘范美玲也特別到場陪同行銷。
今年台灣鳳梨在中國大陸市場銷售停擺後，黃偉哲即積極召開跨局處會議，擴大台南鳳梨的行銷方案，除在產地與消費地辦理23場行銷活動外，黃偉哲還六度親上東森農場推廣農產品，用實際行動表達對台南農民的關心。黃偉哲說，全球公認最好吃的「台南關廟鳳梨」，目前已進入盛產期，台南鳳梨種植面積大約1,700多公頃，年產量近7千公噸，佔全台15％，其中關廟鳳梨產量佔台南市的30％，為全市最高，使得台南關廟也有「鳳梨的故鄉」之美譽。
黃偉哲開心表示，台南關廟鳳梨能在市場上賣的嚇嚇叫，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵在於果農注重品質及栽種技術穩定成熟。這次在東森推出的關廟金鑽鳳梨，平均每顆重約1.4公斤，表皮薄，甜度高約莫為14度，酸度大於0.28％，糖酸比50低，甜度與酸度和諧，吃一口馬上就能感受到充滿活力的熱帶風情。