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NOW辯風向／趙哥倒戈害慘隊友「一打五」！結局超戲劇化

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 22:49:49｜2021-04-07 22:51:30

NOW辯風向
▲類辯論談話節目《NOW辯風向》今（7）日探討的議題為「該不該在社群網站抱怨工作？」邀請到藝人來賓趙正平（趙哥）、楊晨熙和愛雅一同展開激辯，沒想到趙哥卻在辯論中倒戈轉移陣地，留下隊友「以一打五」。（圖／《NOWnews》影像中心）
由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（7）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第十三集，探討的議題為「該不該在社群網站抱怨工作？」本次邀請到藝人來賓趙正平、楊晨熙和張艾亞 ，與人氣學生代表一起展開激辯。然而過程中原先非常站定正方的趙哥，卻於中場突然倒戈，害得留下的隊友必須「一打五」，但最終票數結果卻讓人跌破眼鏡。

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節目一開始，主持人阿樂就分享了「十大職場欠揍行為」，其中第四名「親愛的叫來叫去」，就連女星愛亞也認同表示時常遇到，讓現場來賓一陣驚訝。隨後阿樂也公布了網友民調投票數據，根據結果顯示，支持的有54%，反對的則有46%，兩方差距相當接近。而這次比賽非常特別，首次加入了懲罰環節，輸家的處罰就連阿樂也直喊「很恐怖！」

首先，正方先由趙哥率先出馬，他點出在網路上抱怨只是一種情緒抒發，隨後開始專業教導抱怨的小撇步，如匿名、不指名道姓等，最後甚至加碼爆料，時常遇到很糟糕的老闆、製作人、導演等，瞬間讓現場暴動狂喊「講出來！」；正方代表關閎文也舉例，東方不少國家如日本、韓國等，都因壓抑的生活，導致不少人不敢抱怨而十分憂鬱，並強調「很多時候我們在抱怨工作，不見得是我真的是個愛抱怨的人，而是我忍無可忍，無須再忍！」

▲趙哥一開始相當支持在網路上抱怨工作，甚至不藏私提供小撇步。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲趙哥一開始相當支持在網路上抱怨工作，甚至不藏私提供小撇步。（圖／《NOWnews》影像中心）
反方部分則是由楊晨熙站出來應戰，她一開始便大大指責「工作上沒有不委屈的事」，在社群平台上抱怨百害無一利，不僅可能成為老闆不敢任用的員工，抱怨產生的負能量還會讓朋友跑光；左丹奴則指出，社群上的無心發文，有時恐會害到公司利益，他也舉例某知名食物品牌，就因員工在社群上抱怨工作，卻被有心人士報導，造成公司股價大暴跌；愛雅則認為抱怨通常帶有私人的情緒和字眼，通常造成的結果都不會太好。

到了辯論中場休息環節，卻讓現場人員全部傻眼，本來非常支持在社群平台上抱怨的趙哥，似乎被反方給說服，瞬間轉移陣地，決定倒戈加入反方，導致形成「五打一」的情況，戲劇化的情節就連宋少卿也當場笑到併軌，全場唯一的正方關閎文也相當傻眼。

▲趙哥中場突然倒戈轉至反方陣營，讓學生代表關閎文只好以「一打五」。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲趙哥中場突然倒戈轉至反方陣營，讓學生代表關閎文只好「以一打五」。（圖／《NOWnews》影像中心）
然而，關閎文「以一打五」氣勢仍然不減，甚至直接爆料曾抱怨同為學生代表的左丹奴，還透露自己和Eri的辯論方式都受到推崇，唯獨沒有左丹奴，瞬間讓左丹奴走心狂嗆。不過，讓人最震驚的是，經過雙方激烈爭辯和網友問答環節後，最終投票結果，正方意外上升至81%，反方則是19%，關閎文以一人之力成功奪得勝利，讓現場來賓和主持人不可置信，反方5人最後也服輸接受「啞巴吃黃蓮」的懲罰。

▲關閎文以「一打五」氣勢不減，甚至讓同為學生代表的左丹奴講到走心。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲關閎文「以一打五」氣勢不減，甚至讓同為學生代表的左丹奴講到走心。（圖／《NOWnews》影像中心）
《NOW辯風向》於每週三晚間9點在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：陳雅雲）

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