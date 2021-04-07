NOW辯風向／趙哥倒戈害慘隊友「一打五」！結局超戲劇化

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首先，正方先由趙哥率先出馬，他點出在網路上抱怨只是一種情緒抒發，隨後開始專業教導抱怨的小撇步，如匿名、不指名道姓等，最後甚至加碼爆料，時常遇到很糟糕的老闆、製作人、導演等，瞬間讓現場暴動狂喊「講出來！」；正方代表關閎文也舉例，東方不少國家如日本、韓國等，都因壓抑的生活，導致不少人不敢抱怨而十分憂鬱，並強調「很多時候我們在抱怨工作，不見得是我真的是個愛抱怨的人，而是我忍無可忍，無須再忍！」
反方部分則是由楊晨熙站出來應戰，她一開始便大大指責「工作上沒有不委屈的事」，在社群平台上抱怨百害無一利，不僅可能成為老闆不敢任用的員工，抱怨產生的負能量還會讓朋友跑光；左丹奴則指出，社群上的無心發文，有時恐會害到公司利益，他也舉例某知名食物品牌，就因員工在社群上抱怨工作，卻被有心人士報導，造成公司股價大暴跌；愛雅則認為抱怨通常帶有私人的情緒和字眼，通常造成的結果都不會太好。
到了辯論中場休息環節，卻讓現場人員全部傻眼，本來非常支持在社群平台上抱怨的趙哥，似乎被反方給說服，瞬間轉移陣地，決定倒戈加入反方，導致形成「五打一」的情況，戲劇化的情節就連宋少卿也當場笑到併軌，全場唯一的正方關閎文也相當傻眼。
然而，關閎文「以一打五」氣勢仍然不減，甚至直接爆料曾抱怨同為學生代表的左丹奴，還透露自己和Eri的辯論方式都受到推崇，唯獨沒有左丹奴，瞬間讓左丹奴走心狂嗆。不過，讓人最震驚的是，經過雙方激烈爭辯和網友問答環節後，最終投票結果，正方意外上升至81%，反方則是19%，關閎文以一人之力成功奪得勝利，讓現場來賓和主持人不可置信，反方5人最後也服輸接受「啞巴吃黃蓮」的懲罰。
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