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NOW早報／古早味泡麵霸主？眾狂推「2款」：阿嬤都吃不膩

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 06:00:00

▲泡麵因其方便的特性，是不少人宵夜跟正餐的選擇。（圖／取自pixabay）
▲泡麵是不少人喜愛吃的方便食品，而台灣泡麵口味也非常眾多。（示意圖／翻攝自pixabay）
古早味泡麵霸主是誰？眾狂推「這2款」：連阿嬤都吃不膩

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泡麵因其便利的特性，成為不少人宵夜或者正餐的首選，而隨著泡麵款式越來越多，那些古早味的泡麵你又記得多少呢？近日，Youtber那個女生KiKi就分享了幾樣「那些年必吃的台灣泡麵」，影片一出引發熱議。

那個女生KiKi日前上新片「那些年必吃的台灣泡麵」，參賽的選手包括「味王鮮蝦湯麵、肉羹湯麵、牛肉湯麵」、「拉麵道」、「來一客」、「維力炸醬麵」、「媽媽麵」、「浪味炒麵」、「啊Q桶麵」等等多款式的古早味泡麵。

▲那個女生KiKi試吃古早味泡麵，第一名頒給味王的肉羹湯麵。（圖/那個女生KiKi頻道）
▲那個女生KiKi試吃古早味泡麵，第一名頒給味王的肉羹湯麵。（圖/那個女生KiKi頻道）
KiKi也逐一試吃表示「很多都是小時候的滋味，但是有些也早已沒印象」，而心目中最喜歡的第三名就是「維力炸醬麵」，無論是何時吃，都覺得是非常好吃的泡麵；第二名則是「媽媽麵」，覺得有把媽媽的味道做出來，一吃就有那個溫暖在，很像回到家裡；第一名則是「味王肉羹湯麵」，很難得能吃到能自己牽羹的泡麵，是會一吃驚艷的那種。

影片一出，激起不少粉絲的童年時光「肉羹湯麵真的超古早...有夠好吃」、「大推肉羹湯麵啊」、「肉羹湯麵也是我的第一名，超好吃的」、「肉羹湯麵真的很好吃，還可以自己牽羹」、「肉羹湯麵連我阿嬤都超愛的...真的超好吃」、「我阿嬤也吃不膩...很愛這一碗」；另外，也有不少網友表示「味味A的排骨雞麵呢？」、「味味A的排骨雞麵呢怎麼沒買，也是古早味的泡麵嗚嗚」、「排骨雞麵沒上榜好意外，從小吃到大的古早味耶」。

今日天氣／東北季風增強　下午至晚間迎風面降雨漸增

今（8）日上半天各地大致為多雲，下午起東北季風增強，水氣漸增，北部、東半部、屏東地區及中南部山區降雨機率逐漸提高，這波東北季風的降雨以迎風面地區較為明顯，明晚起基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；氣溫變化方面，由於冷空氣在下午以後才逐漸影響，北部及東北部天氣也將越晚越溼涼；預測明天各地低溫約18至21度，北部及東半部白天高溫約23至26度，而中南部約27、28度，早晚較涼。

太魯閣新事證曝光！李義祥疑自駕怪手　拉車不成反害滑落

台鐵408車次太魯閣出軌意外慘釀50人不幸喪命，國家運輸安全委員會主委楊宏智昨（7）日表示，又有發現新的事證，不過相關資料不便透露。據悉，在事故現場並非只有肇事工程車司機李義祥一人，而當天李義祥疑似是因工程車操作不當卡在樹叢，卻「自行」操作怪手反不慎讓工程車因此滑落。

▲太魯閣號出軌意外，疑似是怪手要助工程車脫困，但卻因操作不慎反害車滑落邊坡。圖非當事怪手。（圖／NOWnews攝影中心）
▲太魯閣號出軌意外，疑似是怪手要助工程車脫困，但卻因操作不慎反害車滑落邊坡。圖非當事怪手。（圖／NOWnews攝影中心）
林佳龍6日已提書面辭呈　政院：搶通優先、尚未准辭

台鐵太魯閣號408車次在2日發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、200人受傷。林佳龍昨（7）日在立法院交通委員會備詢時坦言，第一時間已向總統蔡英文及行政院院長蘇貞昌口頭請辭，並在6日遞出書面辭呈；對此，行政院發言人羅秉成表示，目前仍以搶通為先，尚未准辭。

▲交通部長林佳龍就台鐵408車次太魯閣號列車出軌，進行專案報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.07）
▲交通部長林佳龍就台鐵408車次太魯閣號列車出軌，進行專案報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.07）
台鐵事故捐10萬被嫌少　鳳梨感嘆：鼠薯還沒賺那麼多

台鐵408次太魯閣號在清明連假發生嚴重意外，造成50人死亡，200人以上輕重傷，不少藝人或網紅、民眾紛紛捐款，希望能盡一份心力，館長、486先生等人捐出200萬以上金額，其中網紅鳳梨捐出10萬，本來是一份愛心卻遭網友拿來比較，認為他捐太少，對此鳳梨特地發文回應。

▲鳳梨捐款10萬給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨捐款10萬給太魯閣號。（圖／鳳梨IG）
峮峮胸前失守遭突襲　開放「伸鹹豬手」2條件

峮峮一張抱著中信兄弟啦啦隊隊長吳小白兒子洋洋的照片，萌翻無數球迷，其中洋洋「襲胸」畫面引起熱議，峮峮昨（7）日出席水餃新品記者會時，笑說：「因為很想得到洋洋關注，小朋友的話我不會怎麼樣，就摸吧！」但也搞笑補充，只准5歲以下兒童跟寵物，才能對她伸出「愛的小手」。（編輯：賴詠璿）

▲峮峮、洋洋（左）合照超萌。（圖／翻攝Passion
▲峮峮、洋洋（左）合照超萌。（圖／翻攝Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）
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2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

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2021-04-06-2021-04-12
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