美艦再通過台海 解放軍：全程跟監、隨時應對威脅
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-08 06:28:37｜2021-04-08 06:34:36
美國海軍驅逐艦馬侃號(USS John S. McCain，DDG 56)，7日再度通過台灣海峽，為美國總統拜登(Joe Biden)上任後第4度；中國人民解放軍東部戰區發言人張春暉批評，美軍此舉是在向「台獨」傳遞錯誤信號，北京對此堅決反對。
外媒《路透社》引述美國海軍官方聲明，馬侃號通過台灣海峽一事，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍也將持續在任何國際法允許的地區，執行飛行、航行及其他任務。有關報導並指出，馬侃號曾於2月4日通過台海，為拜登上任後，美軍艦首度通過台海。
根據解放軍東部戰區官方微博，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，馬侃號導彈驅逐艦於7日穿航台灣海峽，全程都在解放軍的跟蹤和監視下，並警告：「美艦此舉向台獨傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，我們對此表示堅決反對。」
張春暉也強調，解放軍將會嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命。
北京近來軍事行動頻繁，不只派遣多架戰機進入台灣防空識別區，中國的「遼寧號」航空母艦編隊也於台灣鄰近海域訓練，引起日本防衛省、台灣國防部關注；解放軍軍機7日清晨起數度進入台灣西南空域，監視美軍偵察機，台灣的戰機亦緊急起飛攔截，三方軍機一度在空中對峙。中國官媒《環球時報》還引述專家見解認為，這有利於中國海軍提高近海防禦能力，維護國家領土主權和國家統一，甚至聲稱這代表未來打擊台獨需要「殺雞用牛刀」，阻隔域外勢力干預中國內政。