買房遇啥條件絕對打槍？網狂指「1致命缺點」：不好轉賣

買房是許多年輕人夢寐以求的願望之一，也是不少人共同的夢想，不過，如今房價甚高，想擁有一間屬於自己的房子並不容易。而對於屋況的條件，每個人的需求不盡相同，近日就有網友提出自己不喜歡的9項缺失，並詢問大家「什麼房子條件是完全不考慮的？」結果許多人都狂曝「1致命缺點」，認為恐會影響以後轉賣價錢。

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發文詢問大家「如果都是10年以下的電梯大樓，有什麼條件是決對打槍不考慮的？」他並列出9大缺點，包括：1.5樓以下低樓層、2.暗廳、3.廁所沒開窗、4.梯戶比1:3（一層6戶以上2電梯或9戶3梯）、5.倉儲車位、6.沒24小時管理員、7.自己倒垃圾、8.公設比35％以上、9.棟距不大（部分窗戶看到別戶人家）。他直言「就是說無論其他條件再好，有上面某點就pass的」。

▲有網友提問「什麼房子條件是完全不考慮的？」結果許多人都狂曝「1致命缺點」，認為恐會影響以後轉賣價錢。（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，網友隨即議論紛紛「當然是在總價能付擔的情況下做取捨啦！」「如果房價夠便宜但又不是鬼屋，你說的這幾點都可以接受，把省下來的錢去弄裝潢、浴室排風系統啥的」、「你都列出來啦！1~9都不行，再來10，就是位置、機能、格局」、「這幾點都沒有絕對不行，相對2.5.6.7比較不喜歡，但重點還是價錢」、「重點是沒錢啊，能考慮什麼？」「5，其他都花錢就有救」、「買房是一個綜合性的評比，沒有什麼一定」、「沒錢才是問題，其他抗性根本比不過錢不夠用」。

不過，多數人都認為「暗聽」最無法接受，直指「暗廳，接觸很多精神有問題的，亮的環境對身心都好」、「2、7」、「2、梯間雜物鞋子亂放的」、「289，沒有陽光會GG」、「暗廳、暗房完全不考慮」、「2、5、9 很致命的缺點，若要轉賣會很可憐」、「2，車位可以租」。（編輯：許苡晴）