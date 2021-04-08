歐盟：AZ疫苗或與血栓有關 但仍利大於弊
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-08 06:57:48
歐洲藥品管理局(EMA)7日表示，英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)研發的新冠疫苗，雖然可能與血栓有關，但認為血栓應列為AZ疫苗的「極罕見」副作用，並聲稱接種AZ疫苗的好處仍大於風險，建議繼續為成年人施打。
綜合外媒報導，歐盟藥管局在聲明中指出，對於疫苗可能引起血栓一事，不排除是疫苗激起人體免疫系統反應，如血栓及血小板含量降低，認為應將血栓病例列為AZ疫苗的「極罕見副作用」類別，同時也提醒接種疫苗者，施打疫苗後2週內，可能發生血栓或血小板低等罕見情況。
歐盟藥管局也聲稱，會將目前所有證據列入討論，未來也將持續監控疫苗的安全性與效用，以便後續做出結論並發布有關疫苗的安全建議。
世界衛生組織(World Health Organization, WHO)重申，AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例之間，也許存在因果關係，但尚未證實，目前世衛也還沒有改變AZ疫苗利大於弊的立場。
目前英國、比利時、義大利和西班牙等國，已宣布對特定年齡層施打AZ疫苗的限制措施，英國截至3月底，共有79例施打AZ疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。
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