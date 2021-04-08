李義祥公司遭判有罪仍取得標案　工程會揭花蓮縣府放水

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對此，工程會指出，最低標及最有利標都是目前採購法規定的決標方式，如金額大或案情複雜等建議用最有利標，機關並可依採購法第11條之1，組成採購工作及審查小組決定決標方式。工程會後續將再強化機關選擇決標方式的能力，因案制宜採用評分及格最低標或最有利標，並將施工團隊，含分包商的履歷列入評選項目，挑選過去表現較佳的工程團隊。
而對於外界質疑，李義祥的公司紀錄不良，為何還得標多案？政府採購依採購法規定，只有在停權期間中之廠商，才不能參與政府標案投標或擔任分包商，李義祥擔任負責人的「義祥工業社」曾因圍標被法院判決有罪，經招標機關刊登政府採購公報停權 1 年至99年3月9日止，停權期間已過，另「義程營造」在104年間履行花蓮縣政府採購案間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，工程會已去函縣府要求說明。
另外，依營造業法第28條也規定，營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任，分包商人員為營造業之負責人，卻擔任主包商之工地主任，除違反營造業法外，更有借牌轉包之可能，但此案於內政部建置的工地主任系統未能及時發現，建議營造業法主管機關內相關勾稽制度，以利查核預防 。
各界也質疑，為何工程現場未有設置足夠列車安全防護措施？工程會回應，台鐵局 「鐵路沿線工程施工確保鐵路行車安全防範措施」，嚴禁機具、材料及車輛等侵入軌道一定範圍，另局外單位在路線及設施附近施工，也須依「局外單位在本局路線及設施附近施工工作要點」辦理，各工程主辦機關應落實執行，台鐵局應督促落實。工程會7日查訪鐵路行車安全改善六年計畫施工中的7件工程，發現1件工程有施工便道及工區邊坡靠近鐵道，但未設置隔離設施情形，已建議機關改善，機關並允諾即刻處理。