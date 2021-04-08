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太魯閣號事故　王國材：請檢調討論是否間接殺人

中央社

2021-04-08 10:45:22

記者陳明安攝影
▲交通部次長王國材稱事故原因還是要等檢調的最後調查，請檢調討論是過失致死或間接故意殺人。（圖／記者陳明安攝,2021.04.08）
（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵太魯閣號事故出軌釀嚴重死傷，懷疑是李義祥開怪手拉卡住的工程車，導致滑落鐵軌。對此，交通部次長王國材表示，如果屬實要請檢調討論是過失致死或間接故意殺人。

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立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會、交通部、國家運輸安全調查委員會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告，並備質詢；另請勞動部及內政部營建署列席。

交通部次長王國材會前受訪表示，事故原因還是要等檢調的最後調查，但如果李義祥真的是在拉的過程讓工程車滑到軌道，就要請檢調討論是過失致死或間接故意殺人，但這是檢察官的職責。

至於是否已經找到錄音檔跟相關資料，王國材回應，這些資料運安會比較清楚。運安會主委楊宏智會前受訪則說，怪手有沒有去拉工程車等細節都已經掌握，相關資訊第一時間也已經交給檢調，包含相關事證跟過程還有語音對話等。

楊宏智表示，確實證物中是有吊帶，都已經帶回運安會，但詳細細節還留待檢察官那邊做完才能處理。

至於錄音檔的部分，楊宏智說，有錄到處理工程車在草叢時的關鍵對話，但詳細並不方便透露，現場也的確有2名人員，且從頂部看有怪手、工程車，坡底下還有好幾部，這些資料跟影響都會交給檢調處理。

楊宏智表示，由於工程車是熄火狀態，因此究竟是滑落還是翻落目前尚未掌握，但還是有方法可以分析跟判定。

另外，有關李義祥被判刑後卻還能接花蓮縣政府標案，王國材說，採購法的確有規定，被判刑有1到3年期間不能標工程，但因為這個案子是花蓮縣政府執行的，要由他們判斷，李義祥到底違反政府採購法哪一條，也要看縣政府有無公告李義祥不得標案。（編輯：李錫璋）1100408

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