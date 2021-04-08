太魯閣號事故　王國材：請檢調討論是否間接殺人

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交通部次長王國材會前受訪表示，事故原因還是要等檢調的最後調查，但如果李義祥真的是在拉的過程讓工程車滑到軌道，就要請檢調討論是過失致死或間接故意殺人，但這是檢察官的職責。
至於是否已經找到錄音檔跟相關資料，王國材回應，這些資料運安會比較清楚。運安會主委楊宏智會前受訪則說，怪手有沒有去拉工程車等細節都已經掌握，相關資訊第一時間也已經交給檢調，包含相關事證跟過程還有語音對話等。
楊宏智表示，確實證物中是有吊帶，都已經帶回運安會，但詳細細節還留待檢察官那邊做完才能處理。
至於錄音檔的部分，楊宏智說，有錄到處理工程車在草叢時的關鍵對話，但詳細並不方便透露，現場也的確有2名人員，且從頂部看有怪手、工程車，坡底下還有好幾部，這些資料跟影響都會交給檢調處理。
楊宏智表示，由於工程車是熄火狀態，因此究竟是滑落還是翻落目前尚未掌握，但還是有方法可以分析跟判定。
另外，有關李義祥被判刑後卻還能接花蓮縣政府標案，王國材說，採購法的確有規定，被判刑有1到3年期間不能標工程，但因為這個案子是花蓮縣政府執行的，要由他們判斷，李義祥到底違反政府採購法哪一條，也要看縣政府有無公告李義祥不得標案。（編輯：李錫璋）1100408