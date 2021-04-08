太魯閣號事故 黃偉哲籲放下政治成見 支持蘇貞昌推動改革
記者林怡孜/台南報導
2021-04-08 10:15:03
台鐵太魯閣號408次列車發生撞車出軌事至今，已造成50人罹難、200多人受傷。台南市長黃偉哲今天表示，目前最重要的是協助傷亡者及其家屬處理善後，並釐清事故原因。此時此刻，朝野應放下政治成見，以團結國人意志，支持行政院蘇貞昌院長繼續推動改革。
黃偉哲指出，台鐵太魯閣號事故發生時，蔡英文總統立即指示成立一級災害應變中心，行政院蘇貞昌院長指揮行政院及縣市政府，調度國軍、警消、救難及醫護同仁，從傷患搶救到撫慰罹難者家屬，從搶修事故現場盡速恢復正常交通，行政團隊不眠不休努力，讓原本慌亂的社會氛圍漸趨安定。同時，黃偉哲也特別也感佩交通部林佳龍部長第一時間坐鎮現場，以及勇於負責的承擔。
此次台南亦有兩位市民於此事故中不幸罹難，黃偉哲也立即啟動市府「到戶關懷機制」，協助家屬處理善後事宜，期盼家屬早日放下心中傷痛。
黃偉哲強調，此刻最重要的是釐清事故發生的原因，才能對症下藥進行改革。魄力與執行力才是落實政策的關鍵，他呼籲政黨放下政治成見，團結國人同胞的力量，支持蘇貞昌院長，繼續推動包括交通在內的各項政策改革。共同度過難關，讓台灣繼續前行。