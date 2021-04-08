悼太魯閣號！頭七致哀 全台列車9點28分鳴笛5秒
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-08 10:21:04｜2021-04-08 11:28:22
台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，釀成50人死亡、200餘人受傷慘劇，今（8）日是意外發生第7天，同時也是罹難者的「頭七」日，為悼念往生者與向堅守崗位殉職的司機員致敬，台鐵全線列車在事故發生時間9時28分同步鳴笛5秒表達最高敬意，所有行經出軌地點的列車也將長鳴一聲致敬。
台鐵408車次太魯閣號司機員袁淳修與助理司機員江沛峰雙雙罹難，今日為事故發生第7日，同時也是民俗上的「頭七」，全體司機員在胸前繫上黃絲帶向殉職的司機員致敬，台鐵全台全線120輛列車於事故發生時間上午的9時28分，以鳴笛5秒方式，來悼念在太魯閣出軌事故中罹難的司機員與其他喪生者。此外，今日所有行經事故地點「清水隧道」的列車，也都會長鳴一聲來致敬。
而台鐵持續進行搶修作業，昨日仍在現場的第六節車廂目前已經被拖回和仁車站，事故現場現已全數清空所有太魯閣號的車廂，不過清水隧道內外還留有部分殘骸，相關人員持續在現場進行蒐證與清理作業，台鐵預估東正線鐵道將在明日前修復軌道、電車線及導電軌、20日完成清水隧道結構檢測報告。
另外，花蓮殯儀館將在今日下午3時於懷德廳舉辦頭七功德法會，交通部長林佳龍將前往會場，向所有罹難者表達哀悼之意。