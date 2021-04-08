美食巷仔內／全台第一鮪！限定五品料理在頂級日式百匯
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-08 10:51:34｜2021-04-08 11:09:32
「全台第一鮪」的極致美味將於頂級日式百匯「旭集 和食集錦」高雄義享店、台北信義店限量登場。饗賓餐旅4日以每公斤1萬元的歷史新價，標下重193.4公斤、長210公分的全台第一鮪，推出「第一鮪限定五品料理」與iEAT饗愛吃黑卡會員們尊榮分享；同時高雄旭集即日起至4月18日推出黑鮪魚生魚片、握壽司吃到飽，以極上鮮味攻陷老饕味蕾。
甫開幕的「旭集」高雄義享店，為呼應高雄海港氛圍，讓顧客用餐時彷彿置身熱鬧的港都市集，特別以「大船入港」作為設計概念，在全店中心位置以木作打造長達12米船艙，船身兩側乘載鮮美豐盛的海鮮料理，展現品牌化身大船駛進高雄的氣勢。 為具現對「在地」的熱誠，並實踐饗賓餐旅3月插旗高雄時所宣示的「饗賓想在地計畫」，特別參與屏東黑鮪魚季，搶標2021全台第一鮪以饗賓客，由內而外徹底體現大船入港漁獲豐收的場景。展現用在地食當令，全心回饋消費者的企業決心。 總經理陳毅航表示，這次不惜成本推出「第一鮪限定五品料理」，將最新鮮且一片片要價不菲的當令「全台第一鮪」獨家直送旭集，希望將更在地且更貼近台灣文化的極致餐飲體驗，感恩分享給到店用餐的iEAT饗愛吃黑卡會員，尊榮享受卻不加價，就是為了滿足饕客們對美食的追求。 「旭集」高雄義享店占地585坪、共設有406個座位。以一餐區一名店的設計概念，打造9大日式料亭，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。匯集來自各地的夢幻級海鮮；炭火直烤的炭燒美食；眾多日式炸物；網羅日本各式名湯；釜飯、土瓶蒸、茶碗蒸；旭集限定人形燒、抹茶冰淇淋、甜點；和風茶飲、沙瓦特調、鮮打果汁；更有世界唯一KIRIN一番榨冰柱生碑酒等。
4月3日至18日假日午晚餐、平日晚餐，旭集義享店高雄限定黑鮪魚吃到飽，有黑鮪魚中腹肉握壽司，以及厚切1公分的甘甜鮮美黑鮪魚生魚片。
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