美食巷仔內／全台第一鮪！限定五品料理在頂級日式百匯

「全台第一鮪」的極致美味將於頂級日式百匯「旭集 和食集錦」高雄義享店、台北信義店限量登場。饗賓餐旅4日以每公斤1萬元的歷史新價，標下重193.4公斤、長210公分的全台第一鮪，推出「第一鮪限定五品料理」與iEAT饗愛吃黑卡會員們尊榮分享；同時高雄旭集即日起至4月18日推出黑鮪魚生魚片、握壽司吃到飽，以極上鮮味攻陷老饕味蕾。





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▲「旭集」以日本料理為主軸，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「旭集」以日本料理為主軸，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。（圖／記者陳美嘉攝）

▲饗賓餐旅4日以每公斤1萬元的歷史新價，標下重193.4公斤、長210公分的全台第一鮪。（圖／饗賓餐旅提供）

× ▲饗賓餐旅4日以每公斤1萬元的歷史新價，標下重193.4公斤、長210公分的全台第一鮪。（圖／饗賓餐旅提供）

▲旭集推出「第一鮪限定五品料理」與iEAT饗愛吃黑卡會員們尊榮分享。（圖／饗賓餐旅提供）

× ▲旭集推出「第一鮪限定五品料理」與iEAT饗愛吃黑卡會員們尊榮分享。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「旭集」高雄義享店以一餐區一名店的設計概念，打造9大日式料亭。（圖／記者陳美嘉攝）