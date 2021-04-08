太魯閣號出軌釀50死 高虹安批：官員連螺絲鎖在哪都不知
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-08 11:25:46
台鐵408次太魯閣列車2日發生出軌事故，造成50人罹難。工程會懷疑嫌疑肇事人李義祥違法承包工程。台灣民眾黨立委高虹安今（8）日批評交通部狀況外，部長林佳龍連螺絲在哪都不知道。
高虹安表示，李義祥所負責的義程營造在2018年用小畫家偽造不實文件來履約，已經違反政府採購法第101條第一項第四款「以虛偽不實之文件投標、訂約或履約」，再依據政府採購法第103條，應3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為分包廠商，但是昨天質詢交通部與台鐵局時，官員卻完全一無所知，一直用義祥營造停權一年已過，但是她所問的其實是義程營造。
高虹安進一步指出，今早工程會提報到立院的專案報告指出，義程營造有履約不實的情況，花蓮縣政府卻未提報，若有提報停權3年，義程營造應該在今年8月才能復權。花蓮縣政府未提報，顯示工程承辦人員擔心沒人敢投標，公共工程採購有很大的漏洞，因為沒有提報停權或停牌，台鐵或公路總局在公共工程採購網沒看到就能夠推拖不知道。
高虹安也質疑花蓮縣政府為何應報而未報，「李義祥用小畫家偽造工程圍籬的施作難道不嚴重嗎？」大家難道不覺得沒有用安全圍籬做安全防護而造成工程車滑落，引發列車出軌意外，兩件事有相關聯嗎？花蓮縣政府要負最大的責任。
高虹安也痛批交通部長林佳龍狀況外，今天在質詢時中回答不出來、答非所問，不知道李義祥承包工程有那麼多弊端，林佳龍說「你應該把資料送給我，才不會浪費妳那麼多時間！」她質疑到底是交通部到底是螺絲鬆了，還是不知道螺絲要鎖在哪裡？