太魯閣號出軌釀50死　高虹安批：官員連螺絲鎖在哪都不知

台鐵408次太魯閣列車2日發生出軌事故，造成50人罹難。工程會懷疑

嫌疑肇事人李義祥違法承包工程。台灣民眾黨立委高虹安今（8）日批評交通部狀況外，部長林佳龍連螺絲在哪都不知道。

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義祥所負責的義程營造在2018年用小畫家偽造不實文件來履約，

義程營造。

義程營造有履約不實的情況，花蓮縣政府卻未提報，若有提報停權3年，義程營造應該在今年8月才能復權。花蓮縣政府未提報，顯示工程承辦人員擔心沒人敢投標，公共工程採購有很大的漏洞，因為沒有提報停權或停牌，台鐵或公路總局在公共工程採購網沒看到就能夠推拖不知道。

李義祥用小畫家偽造工程圍籬的施作難道不嚴重嗎？」大家難道不覺得沒有用安全圍籬做安全防護而造成工程車滑落，引發列車出軌意外，兩件事有相關聯嗎？花蓮縣政府要負最大的責任。

李義祥承包工程有那麼多弊端