特企／Honda 雙雄超越群倫　榮獲級距霸主冠冕

Honda Taiwan 2020年3月以堅強實力創下輝煌戰績，在全車系熱銷下販售台數達3,131台，刷新3月汽車總市場品牌排名紀錄，穩居NO.3定位。





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Honda 旗下車款銷售表現持續開創新局，ALL NEW ODYSSEY 3月上市以來，以兼具乘用及實用性之既有優勢為基礎，創造出更加霸氣有型的造型、更舒適安定的乘坐環境、更卓越的先進科技、更提升的靜肅性，創造顧客極致感動的駕乘體驗，在顧客肯定下，累積訂單超過1,500台，3月交車台數達310台，年度成長率達182%，榮獲大型進口MPV銷售冠軍。3月Honda CR-V亦以全面均衡的產品力、完善品質妥善率、優異中古車價值等品牌價值，深獲顧客的肯定及信賴，達成1,896銷售台數，奪得中型國產SUV NO.1佳績，成為最受顧客喜愛並推薦的熱門車款。





Honda Taiwan為了擴大傳遞顧客之喜悅，即日起至2021年5月底止，展開Honda全車系試乘活動，凡於活動期間內試乘即可參加「甜心好禮立即刮」活動，共抽出1,000名幸運兒、可獲得「桂冠禮-亞尼克原味生乳捲」。





此外，更可參加「月月抽超值好禮」活動，有機會抽得「金賞獎-iPhone12 Pro 128G」、「銀賞獎-任天堂 Switch」等超值好禮。Honda Taiwan為減輕消費者購車負擔，亦特別規劃輕鬆入主「Smart Buy」聰明分期專案，敬請 廣大消費者把握本月最佳購車良機。



