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揭義祥工程非施作單位！洪孟楷痛罵：台鐵過一周還未掌握

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-08 11:06:38｜2021-04-08 11:10:38

揭義祥工程非施作單位！洪孟楷痛罵：台鐵過一周還未掌握
▲洪孟楷（左）質詢台上痛罵台鐵「螺絲太鬆」，要求交通部在明（9）日下班前繳交書面報告說明。（圖／翻攝自國會頻道）
台鐵太魯閣號出軌意外發生至今滿一周，立委洪孟楷今（8）日於交通委員會上質詢詢問，所謂「鐵路行車安全改善六年計畫」是由東新得標，那麼旗下除了義祥又有幾個包商？不料交通部官員一問三不知，洪孟楷質詢台上痛罵台鐵「螺絲太鬆」，要求交通部在明（9）日下班前繳交書面報告說明。

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洪孟楷表示，此次意外承包商固然有責任，但最重要的是台鐵上下「差不多」的文化造成，交通部今日公布的報告指出，「鐵路行車安全改善六年計畫」經過4次展延，但昨天的書面報告僅顯示展延3次，最一開始的說法是展延兩次，「一個禮拜內變化了3次...連幾次展延都不確定，螺絲真的鬆到不行！」

另外，內政部的工地主任系統無法及時更新，也是釀禍原因之一。洪孟楷說，根據交通部報告，李義祥擔任工地主任是在去（2020）年11月19日才被審核通過，也就是說工地主任有換過人，但內政部的系統卻無法主動追查更新。

該標案是東新營造公司得標，但洪孟楷詢問旗下有幾個包商，官員居然語塞，洪孟楷大罵「今天已經一個禮拜，結果台鐵對於這個工程居然都沒有掌握！」洪孟楷指出，該工程有6個包商，其中一個就是義祥工業，然而負責項目僅有怪手、傾斜車、裝載機等機具提供，並不包含工程施作，「結果沒有管理好，讓義祥的老闆違法擔任工地主任，所以才在4月2日的時候他一個工地主任可以跑到工地！」「過去兩年的工程到底怎麼做的？設計監造、專案管理有沒有責任？台鐵沒有責任嗎？」

交通部次長王國材表示，如果義祥工業只是設備提供但所做的是整個工程，那麼設計監造、專案管理、台鐵都有責任。

「過去一個禮拜難道都沒有查過嗎？這件事情應該是過去一個禮拜最重要的事了吧？蔡英文說要改革了吧？蘇貞昌說要下令了吧？結果台鐵過了一個禮拜都沒有掌握！」洪孟楷進一步要求交通部在明日下班前提供書面報告，說明為何義祥工業社能隻手遮天負責施工工作。

另外，李義祥有黑名單，卻在過去標得了近2億標案，洪孟楷質疑，未來若有轉包、借牌未來該如何防堵？洪孟楷指出，黑名單只管制一年明顯不足，另外應該杜絕「全台灣的李義祥」，要求運安處一個月內會提出相關修法。

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

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