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南韓保守派地方補選連勝！文在寅政黨　明年大選恐亮紅燈

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-08 11:14:39｜2021-04-08 11:32:24

▲南韓首爾市長及釜山市長補選，執政黨大敗，恐影響明年總統大選選情。圖為總統文在寅本月2日前往投下對首爾市長的選票。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓首爾市長及釜山市長補選，執政黨大敗，恐影響明年總統大選選情。圖為總統文在寅本月2日前往投下對首爾市長的選票。（圖／美聯社／達志影像）
南韓近日舉行首爾及釜山市長補選，在這場被視為下屆總統大選的前哨戰中，選民對執政黨累積多時的不滿，藉由這次選舉發洩出來，不只最大在野黨「國民力量」候選人獲得壓倒性勝利，也讓現任總統文在寅所屬的共同民主黨，明年總統選舉亮起紅燈。

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綜合南韓《韓聯社》、《中央日報》報導，國民力量候選人吳世勳贏得首爾市長選舉，釜山市長則由國民力量另一位候選人樸亨埈拿下，也改寫了當地10年來的政治版圖，由藍轉紅。不少南韓學者分析認為，執政黨之所以慘敗，是因其雙重標準及一連串醜聞爆發，激怒了民意，共同民主黨差勁的房地產政策、樓市政策失敗、土地住宅公社職員非法炒地，加上其所屬的前任首爾、釜山市長，任內都傳出對女下屬性騷擾的狀況，在在都顯示現在的共同民主黨無法帶領人民往前。

也有不同的意見認為，南韓政壇之所以會變天，其實不是因為國民力量做得多好，而是共同民主黨做太爛，激起南韓社會一種反射效應，大量的年輕世代和中間派選民，把對當權者的憤怒，轉化成了對國民力量黨的支持。

南韓媒體分析，從2016年國會議員選舉開始，在全國範圍已取得4連勝的共同民主黨，現在恐因敗選，陷入文在寅政府成立以來的最大危機。此次地方補選不只改變朝野兩黨的權力格局，影響也將持續至下屆大選。

不過現在距離明年大選還有將近一年，專家也表示，很難斷言民意風向是否會一直偏右，先前也曾出現大選前的選舉結果，與大選不同的例子；對於執政黨來說，這次地方補選，等於是在總統選舉前先打一劑預防針，必得更加積極、改變，否則至終仍將面臨敗選。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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