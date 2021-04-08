影／尋仇放炮還砸門 黑幫份子遭逮查扣鯊魚劍
記者李春台/桃園報導
2021-04-08 11:33:37
平日以經營宮廟陣頭做為掩護的李姓男子（21歲），為桃園市某黑幫分子，去年12月因為旗下小弟與人口角，李嫌率眾前往尋仇，在被害人住家施放炮竹，事後又砸毀被害人住家大門。另外，對於想脫離黑幫的幫眾，李嫌也暴力毆打恐嚇取財。龜山分局在昨（7）日凌晨兵分多路將李嫌及14名旗下成員逮捕到案，警訊後，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
李嫌平日大量吸收中輟生、未成年人加入黑幫組織，以壯大聲勢。龜山警分局在去年12月接獲報案，李嫌因不滿被害人與其旗下小弟有口角糾紛，竟率幫眾前往被害人住家尋仇，因被害人不在家，憤而對該住家施放炮竹後逃逸，事後又因不滿被害人報警處理，竟再次率眾持刀棍等物砸毀被害人住家大門，並威脅被害人撤回告訴。另外，李嫌因不滿幫眾欲脫離該黑幫組織，竟率旗下成員對該名被害人實施毆打、恐嚇取財等暴力行為，惡行重大。
龜山警分局報請桃園地方檢察署信股雷金書檢察官指揮偵辦，於蒐證完備後，在7日凌晨兵分多路於桃園市八德、龜山及桃園等地區同步執行拘提及搜索，查獲李姓主嫌及旗下成員等14人到案，查扣自製鯊魚劍3支、狼牙棒1支，以及電擊棒、甩棍、球棒、宮廟制服、旗幟等相關證物。