拜登基建計畫擬加稅闢財源　幅度可談但勢在必行

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拜登說：「美國不再是世界領袖，因為我們不再投資。我不知道大家為什麼不明白這一點。」
拜登認為，在中國崛起之際，美國要維持在世界舞台上的強權地位，成敗在此一舉。
他在白宮演說中表示，美國有必要大規模改造交通網絡、投資現代科技，才能像過去那樣領先全球。
他表示，中國「指望美國民主拖拖拉拉、既受限又分裂，以致於跟不上（中國）」，而「我們不能讓他們所願成真」。
拜登的計畫是要在8年內大量投資，除了鋪路造橋、翻新住宅、普及網路寬頻外，還要照料年長群體、資助國內製造業及建設高速鐵路，同時發展科學研究、再生能源及乾淨飲水等項目。
白宮表示，長期來說，這項計畫不會增加國債。最大財源可能將來自調高現行21%的企業稅率到28%。
美國政府今天公布更多關於加稅的細節，要調高企業的海外營利稅率，要針對企業向投資人報告的帳面收入課徵新的最低賦稅，還要提供資金給更多國稅局執法人員。
這些措施被稱為「美國製造稅務計畫」（Made inAmerica Tax Plan）。財政部表示，這有助於在15年間，開闢2.5兆美元財源。
路透社訪問十多名企業家和推動這項計畫的白宮官員，他們多半預期白宮和企業團體會互相妥協，將企業稅率訂在25%。
目前並無共和黨人支持這項計畫，尤其反對拜登調高企業稅率，他們指責拜登將不相干的計畫硬塞進綜合法案，好取悅民主黨內的左派。
這項計畫還需要國會同意才能實現。聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）不排除妥協的可能性，他今天對媒體表示，共和黨或許會支持基礎建設法案，前提是法案聚焦於道路、橋梁、網路寬頻等傳統計畫，且不會「徹底檢討」前總統川普於2017年做的減稅決定。
拜登的堅定盟友、民主黨籍參議員庫恩斯（ChrisCoons）今天則向共和黨人發出最後通牒說，雙方可在5月底前協商出一套各自都能接受的法案，不然民主黨就要自行立法。民主黨目前在參眾兩院都掌握些微優勢。
法新社報導，有關政府是否可能僅靠民主黨支持、強行通過法案的問題，拜登說：「我們不會毫無作為，這不在我們的選項之中。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1100408