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超市進攻藥妝市場？美廉社攜Tomod’s開複合店

記者劉雅文/台北報導

2021-04-08 12:22:46

▲美廉社宣布拓展全新複合店，與美妝Tomod's合作。(圖／記者劉雅文拍攝)
▲美廉社宣布拓展全新複合店，與美妝Tomod's合作。(圖／記者劉雅文拍攝)
不畏懼疫情影響，台灣各大通路大戰持續上演，全聯、家樂福超市、美廉社都磨刀霍霍備戰，不僅積極展店，也尋求異業合作，主打社區超市的美廉社，4月突破800分店，美廉社總經理邱光隆今（8）天也宣布，打造全新複合店型，攜手Tomod's（特美事）開起店中店，希望以來客數增加、拉高客消費單價等兩大面向，提高複合店型單店至少8%到15%的營業額。

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▲美廉社宣布拓展全新複合店，與美妝Tomod's合作。(圖／記者劉雅文拍攝)
▲美廉社宣布拓展全新複合店，與美妝Tomod's合作。(圖／記者劉雅文拍攝)
邱光隆提到，目前美廉社策略目標，希望第二季結束前，拓展至少21家的店中店，採跟Tomod's進貨方式，選擇至少40坪左右的大型店面，進行10個貨架的改裝，先以設立獨立Tomod's貨架測試消費者反應。

目前Tomod's全台共有25間店面，主打消費族群為25到35歲女性客層，與美廉社35到45歲主要客層有些不同，邱光隆解釋，希望透過這樣的方式增加來客數，再加上Tomod's相對品項單價比較高，也希望可以提高消費力度。

美廉社去年淨增70店，目前800店集中北北基一帶，佔比6成，桃竹佔比2成，邱光隆強調，未來希望2023年拓店目標達到1300店。並且將從四月底前正式攜手外送業者，但對於合作業者還是保密到家，目標先以30家雙北地區的店為測試。

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