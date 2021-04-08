高市國民黨團100萬捐花蓮縣　邱俊憲質疑：毛毛的

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▲今日是太魯閣出軌事件罹難者頭七，現場也替所有罹難者默哀一分鐘。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.08）

▲花蓮縣府秘書李裕仁（左1）代表花蓮縣政府致贈感謝狀給高雄市議會國民黨團，由黨團總召童燕珍（右2）、副議長陸淑美（右1）代表收下。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.08）

民進黨團副總召集人邱俊憲指出，高雄市議會國民黨團捐善款要給花蓮縣政府，原因是不信任衛福部的捐款專戶，但是花蓮縣政府派來接受善款支票的卻是日前涉嫌採購弊案的前處長，被羈押8個月、3月才遭花蓮地院裁定交保，「這不會讓人覺得毛毛的嗎？」。

邱俊憲認為，過去衛福部因為不同災害成立捐款專戶，是不分黨派都有相關案例，也有相關法令規範與受監督的機制，且過去花蓮縣政府處理地震善款的狀況，也引發社會也多有不同聲音討論，監察院針對花蓮縣府也通過糾正在案，國民黨不信任衛福部但捐款給花蓮縣府，這樣的判斷依據，實在也是讓人無法理解，捐款善心都感謝，但真的不要過度政治操作，有話語權的政治人物們，不得不慎！