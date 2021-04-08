高市國民黨團100萬捐花蓮縣　邱俊憲質疑：毛毛的

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市議員黃紹庭認為太魯閣號出軌事件絕對是人禍，不是天災，現在還在積極搶救，民進黨政府在行政責任，還有政治責任上面沒有做任何的表示，交通部長林佳龍沒有下台，行政院長蘇貞昌也沒有因為政治責任而下台，對於國賠賠償家屬的部分，應該就是由國家來負責賠償，現在卻弄了一個捐款專戶，覺得非常荒謬，這個專戶到底是要做的是什麼樣的內容？所以國民黨團要將這一筆善款直接捐給花蓮縣政府，相信他們會很透明的使用。
議員陳若翠則說，衛福部成立專戶讓人回想到2014年高雄氣爆，總共46億的捐款，經過專案調查還有監察院的資料顯示，還是有一些款項不明，所以這次國民黨團選擇直接捐款給花蓮縣政府；議員陳麗娜則表示，自己身為高雄氣爆善款專案調查小組召集人，希望蔡政府在接下來應全面檢討施工的安全，儘早讓國民的生活可以恢復正常，更要給東部民眾一條安全回家的路
國民黨團的100萬善款支票，今日由花蓮縣政府由縣長秘書李裕仁代表收下，李裕仁除了表達感謝外，也說明花蓮縣政府目前已成立專戶，未來將會成立善款專用委員會，落實捐款會使用在救助與撫慰罹難者、重傷者的需求，其中大若有公部門賠償的部分會有更會有所區隔，不會有重複使用的狀況。
但民進黨團副總召集人邱俊憲指出，高雄市議會國民黨團捐善款要給花蓮縣政府，原因是不信任衛福部的捐款專戶，但是花蓮縣政府派來接受善款支票的卻是日前涉嫌採購弊案的前處長，被羈押8個月、3月才遭花蓮地院裁定交保，「這不會讓人覺得毛毛的嗎？」。
邱俊憲認為，過去衛福部因為不同災害成立捐款專戶，是不分黨派都有相關案例，也有相關法令規範與受監督的機制，且過去花蓮縣政府處理地震善款的狀況，也引發社會也多有不同聲音討論，監察院針對花蓮縣府也通過糾正在案，國民黨不信任衛福部但捐款給花蓮縣府，這樣的判斷依據，實在也是讓人無法理解，捐款善心都感謝，但真的不要過度政治操作，有話語權的政治人物們，不得不慎！