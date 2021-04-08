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NBA／勇士想追求波神　高砲台分擔浪花兄弟壓力

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-08 12:23:46

獨行俠前鋒Kristaps Porzingis。 （圖／美聯社／達志影像）
▲「波神」Kristaps Porzingis（圖／美聯社／達志影像）
美國媒體撰文提到，勇士有興趣追求獨行俠中鋒「波神」Kristaps Porzingis，認為Porzingis能成為「高砲台」，加上前場的宰制力，也能分擔「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson在後場的壓力。

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美媒《NBA ANALYSIS NETWORK》記者Evan Massey撰文分析，獨行俠認為Porzingis能被交易，也在交易截止日前聽了很多報價，若休賽季有合適的報價，他們會繼續運作下去，像是勇士就曾表示對Porzingis的興趣，預計休賽季會繼續展開追求。

Porzingis本季因傷斷斷續續出賽31場，場均可得20.2分8.9籃板1.6助攻，整體命中率47.4%，三分球命中率35.9%，Massey認為，這使他能分擔一些射手的壓力，成為「高砲臺」，就像Draymond Green一樣。

若下季Thompson健康回歸，Porzingis會是個和「浪花兄弟」完美搭配的球員，Porzingis在前場制約對手，「浪花兄弟」在後場開砲，Masse認為，勇士除了Curry和Thompson以外任何價格都會願意接受，來得到這位明星中鋒。

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