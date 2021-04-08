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為太魯閣號事故鞠躬道歉　蘇揆宣示會緊盯每個改革環節

記者劉育辰／台北報導

2021-04-08 12:37:22

蘇貞昌
▲行政院院長蘇貞昌在8日的行政院會中要求各部會加速台鐵改革，他會緊盯每個環節。（圖／行政院提供）
台鐵太魯閣408車次在2日發生嚴重出軌意外，導致50人死亡、200多人受傷。今（8）日行政院院長蘇貞昌在行政院會聽取太魯閣事故報告後裁示，要求各部會加快、加速台鐵改革的腳步，蘇貞昌也宣示他將緊盯每個改革環節。

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蘇貞昌在院會中，在聽取完太魯閣事故處理情形及東部鐵路建設報告後表示，台鐵遇此大難，作為交通運輸業者難辭其咎、政府責無旁貸，他則代表政府向罹難者、家屬、傷者，深致歉意。

蘇貞昌指出，台鐵的改革更要加速，普悠瑪事故後，昨天總統蔡英文已裁示未來台鐵改革方向，包括：強化台鐵組織功能調整、提升台鐵的安全管理和營運效率、解決台鐵的財務虧損、找出最適合台鐵的永續經營模式。

蘇貞昌說，現在政府第一急切的是，要對於台鐵的安全做最嚴格的盤檢，確保安全才能通車；全面清查工區管理、工程發包，除台鐵、交通部外，蘇貞昌也指示公共工程委員會及勞動部協助。

台灣科技實力堅強，蘇貞昌認為未來應該發展智慧化的監控及預警系統，當鐵軌上有任何妨害通行安全的異物侵入，都能在第一時間向列車示警，再多的費用，政府都願意負擔，請相關部會加快、加速，全面進行。

蘇貞昌也在會議中宣示，他會向面對非洲豬瘟、緊盯疫情防護一樣，緊盯台鐵改革的每一個環節、落實改革、加速進行，但有很多的改革需要立法院、社會各界一起來支持，也希望社會能夠共同支持台鐵的改革；台鐵的員工絕大多數兢兢業業，就像太魯閣號的司機駕駛員跟助理駕駛員般監守崗位，但台鐵員工也要體認改革勢在必行，無可迴避，如果台鐵有任何疏失，也要交通部、法務部追究責任，勿枉勿縱。

另外，蘇貞昌提到，政府深知東部民眾對交通不便的不平，這些年來非常重視東部交通，針對公路、鐵路都進行了改善，然而他認為目前的做法還不夠，所以也特別要求交通部、國發會、主計總處用更大的力量，加大、加碼、加快來改善東部交通上的需求。

最後蘇貞昌也叮嚀衛福部，要收好、管好、用好捐款，凡是政府依法令應該負擔的責任、費用，一毛錢都不能從這裡支付，專款、專用，要用在實際受傷、受難者身上。

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