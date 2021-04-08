NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

名家論壇》錢震宇／蔡英文你真的錯了！

文/錢震宇

2021-04-08 12:42:08

▲民進黨中常會前，總統兼任黨主席蔡英文發表改革台鐵三大方向。（圖/翻攝民進黨臉書）
▲民進黨中常會前，總統兼任黨主席蔡英文發表改革台鐵三大方向。（圖/翻攝民進黨臉書）
太魯閣號列車撞上工程車導致出軌意外，造成台鐵史上最嚴重死傷事件。事隔6天，蔡英文在民進黨中常會上替死傷者默哀，宣示改革台鐵文化、解決長期虧損，並要人民相信政府。在此，我要說蔡英文「妳真的錯了」，妳錯在跑到民進黨中央宣布台鐵改革方案、錯在至今沒有為領導的官員失職致歉、錯在妳對意外身亡及受傷的人民毫無感情、錯在妳根本無視於責任政治的重要性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以，不是人民不相信政府，而是妳讓人民無法相信政府，「因為這個政府從妳上任以來就不是屬於全體國民的」。

台灣人非常善良，雖然有不同政黨屬性，但發生如此慘痛意外，沒有人不會為此感到難過、悲傷。然而，蔡英文身為國家領導人，所帶領的執政團隊讓此等離譜誇張的意外發生，難道沒有一點點的慚愧與憤怒？對於自己國家的人民只是去搭個火車就驟然離開人世，沒有一絲絲的悲憫和自責？

妳有嗎？蔡英文！如果妳有，不會在事發當天只到台北的台鐵災害應變中心，講出一些無關痛癢的指示，全力搶救、協助死傷者家屬、盡快搶修交通、徹查事故原因，「這些難道需要妳說嗎？」

隨著死傷人數不斷攀升，蔡英文隔天才到花蓮探視傷者、到殯儀館上香，行禮如儀、漠然以對，從蔡英文的話語跟聲明裡，聽不出來她有任何的愧疚與自責，好像這件事情跟她完全無關，而政府就只是個協助救援的旁觀者。

我不敢奢求蔡英文為出軌意外道歉，但就連到事故現場親自了解狀況、慰問救難人員及警消，蔡英文都不願意去。請問，現在蔡英文說她會改革台鐵、改善營運，「誰會相信」？即便她說不要懷疑她的決心，也不見她嚴肅地要求主管機關負起責任，限期內給民眾一個交代，說她多有多大決心誰又相信，「連最起碼的時程都不敢訂」。

更讓人怒不可遏的是，這是國家發生的重大意外，受傷的是你我同胞。蔡英文默哀、宣布台鐵改革方案，「不在總統府、不召開正式記者會，竟然跑去民進黨黨中央」，這是什麼意思！？是說改革不是國家政策，是黨的政策？還是只要民進黨幹部、中常委默哀就好？還是她只為民進黨員默哀？「蔡英文妳到底算什麼？還是不是這個國家的領導人」！

事發至今，林佳龍說要請辭負責，卻扭扭捏捏、惺惺作態，然後動員親朋故舊聲援慰留，說什麼「失去他是民進黨的損失」、「觀光產業需要林佳龍的引導」，實在是噁心至極！一個交通部長無法保證人民出行安全，更沒有在第一時間表達承擔責任的態度，作為國家領導人及民進黨主席的蔡英文不僅沒吭聲，還肯定林佳龍的作為，要說蔡英文有在為人民著想、替罹難者感懷，「鬼才相信」！

林佳龍臉書上說，他先是一個人，才是交通部長。我要請林佳龍問問蔡英文，她有想過自己曾經也先是一個人嗎？如果是人，怎能放任自己執政的國家發生如此重大事故而毫無悲鳴、痛定思痛的檢討。

講到底，蔡英文就是覺得自己沒錯，既然不認為有錯，就請蔡英文不要再講那些雲淡風輕的文青語詞，什麼不要懷疑政府改革決心、台灣各地的民眾都值得有一條安全回家的路，「因為妳根本給不起，也做不到」。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
85.19%14.81%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
25.75%74.25%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀