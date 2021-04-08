名家論壇》錢震宇／蔡英文你真的錯了！

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台灣人非常善良，雖然有不同政黨屬性，但發生如此慘痛意外，沒有人不會為此感到難過、悲傷。然而，蔡英文身為國家領導人，所帶領的執政團隊讓此等離譜誇張的意外發生，難道沒有一點點的慚愧與憤怒？對於自己國家的人民只是去搭個火車就驟然離開人世，沒有一絲絲的悲憫和自責？
妳有嗎？蔡英文！如果妳有，不會在事發當天只到台北的台鐵災害應變中心，講出一些無關痛癢的指示，全力搶救、協助死傷者家屬、盡快搶修交通、徹查事故原因，「這些難道需要妳說嗎？」
隨著死傷人數不斷攀升，蔡英文隔天才到花蓮探視傷者、到殯儀館上香，行禮如儀、漠然以對，從蔡英文的話語跟聲明裡，聽不出來她有任何的愧疚與自責，好像這件事情跟她完全無關，而政府就只是個協助救援的旁觀者。
我不敢奢求蔡英文為出軌意外道歉，但就連到事故現場親自了解狀況、慰問救難人員及警消，蔡英文都不願意去。請問，現在蔡英文說她會改革台鐵、改善營運，「誰會相信」？即便她說不要懷疑她的決心，也不見她嚴肅地要求主管機關負起責任，限期內給民眾一個交代，說她多有多大決心誰又相信，「連最起碼的時程都不敢訂」。
更讓人怒不可遏的是，這是國家發生的重大意外，受傷的是你我同胞。蔡英文默哀、宣布台鐵改革方案，「不在總統府、不召開正式記者會，竟然跑去民進黨黨中央」，這是什麼意思！？是說改革不是國家政策，是黨的政策？還是只要民進黨幹部、中常委默哀就好？還是她只為民進黨員默哀？「蔡英文妳到底算什麼？還是不是這個國家的領導人」！
事發至今，林佳龍說要請辭負責，卻扭扭捏捏、惺惺作態，然後動員親朋故舊聲援慰留，說什麼「失去他是民進黨的損失」、「觀光產業需要林佳龍的引導」，實在是噁心至極！一個交通部長無法保證人民出行安全，更沒有在第一時間表達承擔責任的態度，作為國家領導人及民進黨主席的蔡英文不僅沒吭聲，還肯定林佳龍的作為，要說蔡英文有在為人民著想、替罹難者感懷，「鬼才相信」！
林佳龍臉書上說，他先是一個人，才是交通部長。我要請林佳龍問問蔡英文，她有想過自己曾經也先是一個人嗎？如果是人，怎能放任自己執政的國家發生如此重大事故而毫無悲鳴、痛定思痛的檢討。
講到底，蔡英文就是覺得自己沒錯，既然不認為有錯，就請蔡英文不要再講那些雲淡風輕的文青語詞，什麼不要懷疑政府改革決心、台灣各地的民眾都值得有一條安全回家的路，「因為妳根本給不起，也做不到」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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