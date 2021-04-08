內幕／台鐵引爆綠營政治危機　蔡英文拉改革主調　

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民進黨團強力部署下，最終讓林佳龍順利登台。林佳龍一席開場白情深意切，強調會擔起政治責任，後續儘管有國民黨立委攻擊指責他是加害者，但還在可容忍範圍之內。
而民進黨團也強勢先攻，率先提出「太魯閣號調閱小組」提案。民進黨黨團總召柯建銘表示，這是必要的動作，不用國民黨團搶先提案，民進黨自己先來做。他也認為，國民黨團總召費鴻泰再怎麼鷹派，也不是這樣「鷹法」，應該認清現在最重要的是災難善後，不是無謂的藍綠對抗。
同時間，府院也有動作，總統兼任黨主席蔡英文8日在中常會上一番強硬「台鐵改革宣告」，有力挺林佳龍在立法院奮戰之意，更是要回應近日外界批評政府改革台鐵不力，對外展現政府強勢作為。
國民黨前天打出「蔡英文曾在2006年為因應高鐵通車後對台鐵衝擊，時任行政院副院長的蔡英文，就擔任過台鐵改革小組召集人」的台鐵牌，府院也有留意輿論風向和民間壓力，因此，蔡英文的這場公開談話也聚焦台鐵改革討論。
據透露，昨天的中常會，原本民進黨中央有預排好例行專案報告，一般來說，民進黨會例行性地在中常會上邀請業界人士就產業、能源、民調等議題報告，但太魯閣事件發生後的上班日，黨內會議中，就對取消當週中常會報告達成共識，僅讓蔡英文就台鐵改革對外界說明。
而蔡英文一番改革宣示，全文僅827字不但闡明台鐵內部組織結構，同時分層次地就「財務改革」、「組織文化」一一點出問題，最後才提，這些都做到以後，再來談永續經營，言外之意，就算討論台鐵公司化，也必須要做完前兩項後才有辦法談論。
據轉述，蔡英文發表完台鐵改革演講後，隨後召開的中常會氣氛相當低迷、慘淡，行政院與黨部、立法院報告時，也是簡單就太魯閣事故的後續進行報告，未有其他多餘發言。
至於外界提出的台鐵公司化議題，黨政人士不諱言，「老問題了， 台鐵負債太多，公司化以後，建立公司文化 、裁員等等都是問題，工會難怪聽到公司化就反彈。」
該人士舉例，過去中華電信民營化，搞到中華電信工會包圍立法院，等到立法院完成《電信三法》、《公司法》修法後，才能開始處理，連張清芳的先生、投行界人士宋學仁都被委託主責海外IPO，搞了好幾年才讓中華電信完成民營化，「這還是因為中華電信體質好、有賺錢潛力，台鐵是賠錢的，誰敢來投資？」
黨政人士感嘆，台鐵連找局長都成問題，上次普悠瑪事件後，時任行政院長賴清德千拜託、萬拜託，才找當時交通部政務次長張政源「降級減薪」接掌台鐵局長改革，且台鐵局長不能是政治任命，一定是要有公務人員資格的事務官，種種限制下，願意改革的人更難找，更凸顯台鐵沈痾之深、包袱之重，非一日之寒。不過，長期沒緊盯台鐵改革，就是讓危險繼續悶燒，終究炸出民進黨政府上台以來最大政治危機。