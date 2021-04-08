NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

內幕／台鐵引爆綠營政治危機　蔡英文拉改革主調　

記者胡宥心／台北報導

2021-04-08 15:02:01｜2021-04-08 15:03:22

太魯閣號意外炸出民進黨執政大危機，蔡英文親上火線強勢宣告改革台鐵（圖，民進黨提供）
▲台鐵太魯閣號發生出軌事故，炸出民進黨的執政大危機，蔡英文親上火線，強勢宣告改革台鐵。（圖／民進黨提供）
台鐵太魯閣號出軌事故釀重大傷亡，這是蔡政府執政以來的最重大意外，引爆民進黨的空前政治危機，從府、院、黨到黨團，全面啟動危機處理大作戰。上週立法院交通委員會緊急變更議程，邀請交通部長林佳龍赴立院做專題報告。昨（8）日民進黨立院黨團為了讓林佳龍順利上台，前（7）日晚上緊急召開會前會，沙盤推演幾項可能的政治攻防，其中最重要的，就是一旦質詢現場有太過激烈、對林佳龍有人身攻擊發言的狀況，黨團幹部就要上場緩頰解圍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據透露，昨天一早7點多，民進黨團幹部先到會議現場「場勘」，另一組人則到進入交委會會議室動線上的「康園餐廳」門口待命，確保康園通道暢行無阻，更是避免無謂的藍綠衝突。黨團幹部無奈表示，現在國殤期間，藍綠若持續在立院衝突，是完全不必要的政治動作。

民進黨團強力部署下，最終讓林佳龍順利登台。林佳龍一席開場白情深意切，強調會擔起政治責任，後續儘管有國民黨立委攻擊指責他是加害者，但還在可容忍範圍之內。

而民進黨團也強勢先攻，率先提出「太魯閣號調閱小組」提案。民進黨黨團總召柯建銘表示，這是必要的動作，不用國民黨團搶先提案，民進黨自己先來做。他也認為，國民黨團總召費鴻泰再怎麼鷹派，也不是這樣「鷹法」，應該認清現在最重要的是災難善後，不是無謂的藍綠對抗。

▲林佳龍。（圖／記者陳明安攝，2021.04.07）
▲林佳龍負責善後太魯閣號意外，希望留漂亮下台身影。（圖／記者陳明安攝，2021.04.07）
 

同時間，府院也有動作，總統兼任黨主席蔡英文8日在中常會上一番強硬「台鐵改革宣告」，有力挺林佳龍在立法院奮戰之意，更是要回應近日外界批評政府改革台鐵不力，對外展現政府強勢作為。

國民黨前天打出「蔡英文曾在2006年為因應高鐵通車後對台鐵衝擊，時任行政院副院長的蔡英文，就擔任過台鐵改革小組召集人」的台鐵牌，府院也有留意輿論風向和民間壓力，因此，蔡英文的這場公開談話也聚焦台鐵改革討論。

據透露，昨天的中常會，原本民進黨中央有預排好例行專案報告，一般來說，民進黨會例行性地在中常會上邀請業界人士就產業、能源、民調等議題報告，但太魯閣事件發生後的上班日，黨內會議中，就對取消當週中常會報告達成共識，僅讓蔡英文就台鐵改革對外界說明。

而蔡英文一番改革宣示，全文僅827字不但闡明台鐵內部組織結構，同時分層次地就「財務改革」、「組織文化」一一點出問題，最後才提，這些都做到以後，再來談永續經營，言外之意，就算討論台鐵公司化，也必須要做完前兩項後才有辦法談論。

據轉述，蔡英文發表完台鐵改革演講後，隨後召開的中常會氣氛相當低迷、慘淡，行政院與黨部、立法院報告時，也是簡單就太魯閣事故的後續進行報告，未有其他多餘發言。

至於外界提出的台鐵公司化議題，黨政人士不諱言，「老問題了， 台鐵負債太多，公司化以後，建立公司文化 、裁員等等都是問題，工會難怪聽到公司化就反彈。」

該人士舉例，過去中華電信民營化，搞到中華電信工會包圍立法院，等到立法院完成《電信三法》、《公司法》修法後，才能開始處理，連張清芳的先生、投行界人士宋學仁都被委託主責海外IPO，搞了好幾年才讓中華電信完成民營化，「這還是因為中華電信體質好、有賺錢潛力，台鐵是賠錢的，誰敢來投資？」

黨政人士感嘆，台鐵連找局長都成問題，上次普悠瑪事件後，時任行政院長賴清德千拜託、萬拜託，才找當時交通部政務次長張政源「降級減薪」接掌台鐵局長改革，且台鐵局長不能是政治任命，一定是要有公務人員資格的事務官，種種限制下，願意改革的人更難找，更凸顯台鐵沈痾之深、包袱之重，非一日之寒。不過，長期沒緊盯台鐵改革，就是讓危險繼續悶燒，終究炸出民進黨政府上台以來最大政治危機。

▲台鐵發生太魯閣號事故，第七節車廂即將拖離隧道。（圖／記者林柏年攝）
▲太魯閣號發生事故，台鐵連日搶通、將車廂拖離隧道。（圖／記者林柏年攝）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
85.45%14.55%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
26.82%73.18%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀