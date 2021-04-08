保護乘客到最後！台鐵曝「司機員返程」影片 民眾全淚崩
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 13:40:38
4月2日台鐵408次太魯閣號在花蓮發生出軌事故，釀成嚴重的傷亡，而車上的司機員袁淳修及助理司機員江沛峰，也因此殉職。對此，台鐵官方粉專也在今（8）日公開兩位司機員「返程」的影片，更讓眾多民眾不捨落淚，並在下方留言緬懷淳修、沛峰兩位英雄。
台鐵在今（8）日上午9點28分時，讓全線列車一同鳴笛，台鐵則表示，是為此次事件中所有罹難者，致上最誠摯的哀悼，同時也向司機員袁淳修及江沛峰致上最高敬意，「僅以這支影片，感謝兩位司機員的勇敢，保護乘客到最後一刻，淳修與沛峰的精神，未來會由我們，一同在鐵道上延續」。
這支時長2分06秒的影片，完整記錄著專車載送袁淳修回樹林下班，全場同僚向祂高喊「任務完成」致意，再將袁淳修之骨灰護送回台中，沿途各站的情況，從花蓮啟程後，沿途各站的月台上，都有眾多台鐵同僚列隊向英勇的兩人致意。
不少民眾也在影片下方不捨回應「完成任務，一路好走。望兩位英勇駕駛員安息」、「感謝祢們的勇敢和負責任的精神，任務完成了」、「感謝兩位司機，任務完成了，一路好走」、「謝謝兩位負責勇敢的司機」、「感謝兩位司機到最後一刻仍然堅守崗位，願一路好走」。（編輯：潘毅）