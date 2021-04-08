日媒批江宏傑「不適合結婚」 福原愛洗白失敗遭罵翻
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-08 13:42:21｜2021-04-08 14:17:20
福原愛、江宏傑夫妻陷入婚變疑雲中，福原愛還被爆不倫戀，讓過往營造的甜蜜夫妻形象全毀，近來有日媒把福原愛與女主播小川彩佳、女星剛力彩芽當作討論主題，提到這3人都是遇到不適合結婚的男人，引起討論。
福原愛先前被爆出遭到江宏傑一家言語霸凌；小川彩加則是與身價上億的豐田剛一郎婚後育有一子，但在結婚2年後，卻遭爆出老公偷吃；剛力彩芽與大17歲的富商前澤有作交往，近來卻傳出價值觀不同分手。因此日媒《President Online》總結福原愛、小川彩佳、剛力彩芽3人的共同點是「遇到不適合結婚的男人」。
報導中更直言福原愛也許是受不了江家的精神暴力，才會發展出疑似不倫戀的情況，並提及現代女性希望找到「3NO」伴侶，包含不施暴、沒債務、沒外遇，由此推斷江宏傑是不符合這些條件的人。
而文章一出後，引起大批日本網友討論，大部分的人都認為該篇文章替福原愛洗白失敗，還有人直接開嗆：「讀完之後很生氣，福原愛沒解釋過不倫戀內幕，就直接把媽媽接回日本躲起來」、「那些不適合的人大多都是有外遇的人，所以福原愛錯比較大吧」、「看不出3位女性的共同點，覺得對江宏傑很不禮貌」。