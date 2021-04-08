76行者無償修復大體「雙手都傷」 醫師：他們真的很辛苦
記者賴志昶／台北報導
2021-04-08 13:40:39
本次太魯閣事故中，遺體修復師團隊「76行者」無償為死者修復大體，不僅撫慰了罹難者家屬的心，也感動不少人。在花蓮市立殯儀館今（8）日就有醫師透露，由於要修復大體需要許多機密針具，每天都有遺體修復師不小心讓雙手受傷；因此，他們特別在今日向76行者表達慰問，希望在遺體修復師在照顧大體之餘，也多在意自己健康。
台鐵太魯閣號2日於花蓮清水隧道發生出軌事故，造成50人罹難的慘劇。為了保障罹難者最後的尊嚴，曾參與國內多次大型災難的76行者團隊，在事發後第一時間進駐殯儀館。
在今日的花蓮市立殯儀館現場中，花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅就向記者透露，「他們真的很辛苦」，要縫合大體需要精密器械，幾乎每日都會有遺體修復師不小心扎到自己；而對遺體修復師而言，雙手受傷恐讓自己曝露在疾病風險之中。
因此，李毅表示，慈濟希望用醫院標準，來治療辛苦的大體修復師，所以派專人進駐殯儀館，除了做基本抗生素治療、打破傷風之外，也會為76行者進行抽血，了解他們健康狀況；此外，院方也會持續追蹤76行者的身心靈健康，考量到他們平日工作繁忙，也會利用這次機會，在他們結束工作之前，為這些辛勞的大體修復師進行全面健檢，讓他們能更清楚自己的身體狀態，並提醒76行者們要隨時注意健康。