台東鹿野邊坡工程近軌遭爆無防護 運安會下令火速稽查
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-08 14:11:12｜2021-04-08 14:11:51
台鐵408車次太魯閣號列車撞上從邊坡滑落軌道之工程車，造成50人罹難、200多人受傷。行政院工程會發現台東線鹿野山里工程有施工便道及工區邊坡鄰近鐵道，但未設置隔離設施，運安會最快今（8）日下午將前往現場勘查。
立院交通委員會邀請行政院公共工程委員會、交通部、國家運輸安全調查委員會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告，並備質詢。運安會主委楊宏智在中午休息受訪表示，鐵路局表示在台東有一個類似清水隧道的工地，運安會最快今天下午或是明天將會前往台鐵鹿野山里處邊坡整治工程工區，看有沒有系統性問題。
楊宏智表示，若有發現在防護上的系統性問題，最快今明兩天就會發出安全通告，要求台鐵全面檢查和改善，主要是防護問題，工地管理則是由其他單位負責。
民眾黨立委高虹安6日曝光資料指出，台鐵發包正在施工中、靠近鐵軌的危險邊坡，不只出事的清水隧道段，一共有9項工程標案，共計25處危險邊坡未爆彈，包括：北迴線1處（和仁站-崇德站）、台北工務段轄內地錨邊坡改善工程4處（八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站）、宜蘭線地錨改善工程2處（貢寮站-福隆站、大溪站-龜山站）、宜蘭線福隆至石城地錨邊坡改善工程4處（福隆站-石城站）、北迴線地錨邊坡改善工程2處（蘇澳新站-永樂站、武塔站-漢本站）、台東瑞穗三民間地錨邊坡改善工程1處（瑞穗站-三民站）、平溪線平溪菁桐間地錨邊坡改善工程5處（平溪站-菁桐站）、台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程3處（苗栗站-南勢站）、台東線鹿野山里邊坡整治工程3處（鹿野站-山里站）。