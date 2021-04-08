政院提著作權修法草案 未來公園放音樂跳舞免驚！
記者劉育辰／台北報導
2021-04-08 14:44:42
現行《著作權法》對「公開口述、播送」規定相當嚴苛，就連公園婆婆媽媽跳舞健身時播放音樂，都有觸法疑慮，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科75萬元以下罰金。行政院今（8）日在院會中通過經濟部提報修法，放寬著作權合理使用範圍。
經濟部擬具《著作權法》與《著作權集體管理團體條例》部分條文修正草案，今日在行政院院會中拍板通過。經濟部表示，目前透過網路傳輸線性節目、廣播的情況相當普遍，為因應科技發展需要、避免權利界線模糊，修法後，不論是電視台播送或是透過網路播出相同的節目，均屬公開播送權，不再以網路技術區別權利的歸屬；包含學校遠距教學、圖書館提供館內線上閱覽、在公園等戶外場所跳舞之身心健康活動，只要攜帶自己的設備播放音樂，均可合理使用。
另外也增訂再公開傳達權，在公眾場所播放網路上的影片，像是大賣場、餐廳透過電腦或螢幕播放YouTube網路影片給客人看。現行《著作權法》並未規範此權利，對著作權人保護亦有不周，因此參考德日立法例增訂再公開傳達權，以保障著作權人的權益。
此外，在網路上刊登、販售盜版品是目前的主要銷售管道，對著作權人影響甚鉅，為及早遏止盜版品的流通，這次修法也增訂將「網路刊登販售盜版品廣告」視為侵權；另增訂侵權被害人提起民事訴訟，請求法院定賠償額時，可以選擇依授權所得收取之權利金作為損害計算依據，減輕被害人舉證責任，提升以民事賠償取代刑事訴訟之意願。同時，修正情節輕微侵害案件的處罰比例，將原定的6個月以上有期徒刑的法定刑下限刪除。