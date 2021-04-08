辭呈未准 蘇貞昌致電林佳龍：現階段好好善後
記者劉育辰／台北報導
2021-04-08 14:56:14
交通部部長林佳龍昨日在立法院備詢時提到，已在6日提出書面辭呈；行政院發言人羅秉成今（8）日表示，行政院院長蘇貞昌在昨天已收到交通部長林佳龍的書面辭呈，但蘇貞昌今天也致電林佳龍表示，現階段要好好善後，「現在不談這個（請辭）」。
台鐵太魯閣號408車次在2日發生出軌事故，造成50人死亡、200多人受傷。林佳龍今天前往花蓮協助罹難者頭七儀式，並未出席行政院會；羅秉成表示，今天是太魯閣號事故頭七，蘇貞昌請林佳龍代表到花蓮致哀並做好善後工作，今天院會則由交通部次長陳彥伯代表出席。
羅秉成在行政院會後記者會表示，蘇貞昌昨天收到林佳龍的書面辭呈；不過，蘇貞昌今天上午也特別致電林佳龍，表示現階段還是要好好把後續善後工作做好，暫時不談請辭的事，國人也都支持在國難當前，舉國哀悼之際，應專注救災、救難、搶救、搶通和關懷照顧。
至於是否組成台鐵改革推動小組，羅秉成指出，蘇貞昌不希望有太多任務型組織、疊床架屋，而是要及時、有效的進行改革，所以沒有推動小組，就是由蘇貞昌在政治意志、決策執行力上，及時、有效、機動處理，面對台鐵中長期的改革，蘇貞昌會主導、緊盯所有的部會相關政策後續執行。